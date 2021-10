Face à une vente, c’est la première chose à faire

La prudence est ennuyeuse.

Aucun gars ne s’est jamais précipité dans un bar pour épater ses copains avec des histoires « folles » sur des actes extrêmes d’évitement des risques.

Personne ne s’est jamais vanté : « Hé les gars ! Est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où j’ai refusé de conduire une moto ?… ou de cette fois où j’ai augmenté la couverture de mon assurance pour animaux de compagnie ?

Mais ironiquement, la prudence est souvent la condition préalable aux sensations fortes. Sans emballer prudemment un parachute, par exemple, personne ne saisit jamais le frisson de sauter d’un avion (et de survivre).

Et sans retirer prudemment de l’argent de temps en temps, personne ne saisit jamais l’excitation d’investir dans une action de haut vol.

Dans le numéro de ce mois-ci, nous examinerons quelques aspects de la prudence qui contribuent au plaisir d’investir avec succès.

Ce n’est pas aussi ennuyeux que ça en a l’air !

Maintenant que les actions se négocient à des valorisations record, certains abonnés se demandent : « Quelle est la meilleure façon de se protéger contre une éventuelle vente massive ou un marché baissier ? »

Je vais offrir une réponse en deux parties à cette vieille question.

La première partie de ma réponse est simple et sans imagination : détenir de l’argent liquide. La partie II est moins simple : concentrez la plupart de vos investissements dans des opportunités de « mégatendance ».

À première vue, la partie II de ma réponse peut sembler en conflit avec la partie I. Mais je vois ces deux parties comme des éléments complémentaires d’une stratégie à long terme disciplinée.

Commençons par examiner la trésorerie.

Rien ne vaut de l’argent

Le cash est le seul et unique vaccin fiable contre la perte en capital.

Comme tous les vaccins efficaces, il n’apporte aucun bénéfice thérapeutique visible. Il ne fait pas pousser vos cheveux, n’améliore pas votre vue… ou ne diminue pas votre handicap au golf. Il repousse simplement les dommages et préserve votre santé financière.

L’argent liquide est la seule et unique couverture infaillible contre les pertes. C’est sans risque et inerte – il ne fait qu’attendre une opportunité, comme un joueur de baseball.

Et surtout, l’argent liquide est le point de départ de tout investissement réussi. Sans argent liquide, chaque opportunité est un non-démarreur.

Je me souviens d’une vieille conversation avec mon père quand j’étais naïf et sûr de moi à 25 ans. Lui et moi discutions d’investissements potentiels, et il a mentionné un investissement particulier qui aurait nécessité un engagement initial de 20 000 $.

J’ai répondu impétueux : « Juste 20 000 $ ? Ce n’est pas beaucoup d’argent.

Il m’a jeté un regard noir et a dit: « C’est si c’est vos derniers 20 000 $. »

Je me sentais comme un idiot, aussi bien que j’aurais dû, et je n’ai jamais oublié ces mots. L’argent liquide occupe une place tout à fait unique et essentielle dans le monde de l’investissement ; il n’y a rien de tel. L’argent liquide est à la fois le dépositaire de la richesse accumulée et le germe de la future création de richesse.

Si vous n’en avez pas, vous ne réussirez jamais à investir. C’est un FAIT froid et dur. Et pourtant, la plupart des investisseurs ne parviennent pas à apprécier la valeur des liquidités. Ils ont tendance à le considérer comme de l’« argent mort » qui ne rapporte rien.

Mais ce n’est pas vrai.

L’argent est tout. Vous ne pouvez pas acheter une bonne action avec de l’argent que vous n’avez pas.

Les investisseurs qui consacrent tout leur argent à un méli-mélo aléatoire d’investissements n’auront pas suffisamment de capital disponible lorsque les opportunités vraiment intéressantes se présenteront.

Pour cette simple raison, je recommande de maintenir des niveaux de liquidités importants à tout moment.

S’il est vrai que l’argent « sous-performera » les actions la plupart du temps, l’argent « surperformera » les actions lorsque vous en aurez le plus besoin… lorsque les actions baissent. Pour cette raison, l’argent liquide est une aide au sommeil utile… et aussi le carburant des gains futurs.

Théorie et pratique

L’argent est comme l’énergie cinétique stockée – comme l’eau derrière un barrage, qui n’attend que le moment pour se transformer en une opportunité qui peut générer des gains d’investissement majeurs.

Idéalement, vous souhaitez déployer cet argent lorsqu’un stock donné est bon marché. Mais parfois, « le parfait est l’ennemi du bien », comme l’a dit Voltaire.

Personne ne sait jamais avec certitude quand un titre bon marché est devenu « assez bon marché »… ou lorsqu’un titre modestement valorisé est tombé aussi bas que possible, avant de faire un nouveau mouvement majeur à la hausse.

Le mieux que nous puissions faire est d’acheter à proximité d’une faible valorisation, sans être excessivement pointilleux à ce sujet. Certaines des plus grandes actions ne deviennent jamais classiquement « bon marché ».

Pour le moment Amazon (NASDAQ :AMZN) est devenue une entreprise publique il y a 24 ans, son action ne s’est jamais négociée à moins de trois fois la valorisation du S&P 500 indice. Et sa valorisation a atteint en moyenne 36 fois les bénéfices au cours de cette période.

En d’autres termes, les actions Amazon n’ont jamais été classiquement bon marché pendant toute leur histoire commerciale. Jamais.

Et pourtant, tout investisseur qui a déjà payé 36 fois ses bénéfices pour des actions Amazon serait assis sur un gros profit aujourd’hui. Encore plus incroyable, tout investisseur qui a acheté Amazon au début de 2016, alors que l’action se négociait pour 500 fois les bénéfices stratosphériques, bénéficierait aujourd’hui d’un gain de plus de 400% !

De toute évidence, il est préférable d’acheter bas que d’acheter haut, mais acheter d’excellentes actions compte plus que l’évaluation.

Cette étude de cas d’Amazon m’amène à la deuxième partie de ma réponse à la question « Quelle est la meilleure façon de se protéger contre une liquidation boursière ? »

Je développerai davantage à ce sujet jeudi – restez à l’écoute.

Salutations,

Eric Fry

