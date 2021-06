Cela peut ressembler à une blague, mais c’est tout à fait sérieux. Les Harlem Globetrotters ont publié une déclaration dans laquelle ils demandent formellement à la NBA de les inclure parmi les franchises participant à la ligue pour le prochain (et toujours indéfini en date et en quantité) extension des équipements. L’équipe, connue dans le […] More