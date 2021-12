Face au manque de puces, Nvidia relance un graphique d’il y a trois ans à un prix exorbitant | La technologie

La plus grande crise des semi-conducteurs de l’histoire a poussé l’entreprise verte à relancer une carte graphique obsolète d’une génération passée afin d’essayer de répondre à la demande de GPU. Le problème c’est le prix.

Les mineurs ont repris toutes les cartes graphiques du marché, et le marché n’est pas capable de réapprovisionner les unités afin que les joueurs puissent monter de nouveaux ordinateurs avec lesquels jouer aux nouvelles versions.

La seule chose que ce cercle vicieux a apporté, c’est la rareté et des prix totalement exorbitants. Au point que nous n’avons jamais vu de cartes graphiques aussi chères.

Ce qui devrait coûter 419 euros à lancer, en tant que RTX 3060 Ti, son prix moyen en magasin quand ils sont en stock ne descend pas en dessous de 800 €. De cette façon, le joueur modeste qui voulait acheter une carte milieu de gamme parce qu’il n’avait plus de budget se retrouve sans pouvoir la vérifier.

Par conséquent, le GPU que la plupart des joueurs utilisent pour jouer à des jeux est le GTX 1060 de Nvidia, sorti en 2016.

Avec cette situation, chez Nvidia, ils ont bien vu de regarder en arrière, en particulier vers la génération précédente, et de sauver ce qui était un best-seller du moment : la RTX 2060. La carte de raytracing la moins chère jamais sortie.

De cette façon, et en ajoutant 12 Go de RAM, Nvidia a jugé bon de le relancer en pleine crise pour tenter de pallier le manque de stock du RTX 30.

Le problème c’est le prix. Bien qu’il ait été supposé que ce modèle ne devrait pas coûter plus de 299 euros, puisque c’était son prix en 2019, Les premiers magasins qui l’ont mis en ligne sur leur site l’ont fait avec un prix de 500 euros.

Selon un tweeter, la MSI GeForce RTX 2060 Ventus a été référencée par PC21, un revendeur basé en France, au prix de 528 €. C’est-à-dire, presque aussi cher qu’un RTX 3070 si le prix conseillé est respecté.

Côté spécifications, la NVIDIA GeForce RTX 2060 12 Go embarquera le GPU TU106 fabriqué en 12 nm avec 2176 cœurs CUDA, 136 cœurs Tensor et 64 cœurs RT. Le GPU est livré avec une fréquence d’horloge de 1470 MHz de base et 1650 MHz maximum.

Basé sur l’architecture de Turing, la nouvelle/l’ancienne carte ne fonctionnera pas comme ses sœurs aînées en termes de DLSS et de lancer de rayons. Et c’est inconcevable pour une carte graphique sortie en 2021.