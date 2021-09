Face ID cesse de fonctionner si vous remplacez l’écran de l’iPhone 13 par une réparation tierce [Video]

in

Hier, nous avons examiné de plus près comment le nouvel iPhone 13 Pro Max gère les tests de chute. Maintenant, un autre YouTuber affirme que vous ne pourrez probablement pas remplacer l’écran de votre iPhone 13 par des centres de réparation tiers sans perdre l’accès à Face ID.

Phone Repair Guru montre dans une nouvelle vidéo que bien qu’il soit plus facile de remplacer certains composants de l’écran, une fois que l’utilisateur a besoin d’un nouvel écran, il devra probablement se rendre chez Apple ou dans un centre agréé pour faire réparer l’iPhone.

Il montre que lorsque vous remplacez le microphone, le capteur de lumière ambiante et le capteur de proximité de l’iPhone 13, tout fonctionne comme prévu. Mais lorsque vous remplacez l’écran de votre iPhone 13 par un nouveau, il vous dira que l’affichage n’est pas d’origine et que vous perdez la prise en charge de Face ID.

Message d’affichage important Impossible de vérifier que cet iPhone dispose d’un véritable écran Apple.

Phone Repair Guru explique qu’il existe des solutions de contournement telles que le transfert de certaines puces sur le nouvel écran, mais la plupart des ateliers de réparation ne le feront pas car c’est «trop sophistiqué».

Apple est déjà confronté à de nombreuses controverses concernant la loi sur le droit à la réparation et cela ne fera que rendre plus difficile pour les nouveaux propriétaires d’iPhone 13 de réparer leurs iPhones dans un endroit différent de celui d’Apple.

Le mois dernier, WSJ Joanna Stern a montré à quel point il était difficile de réparer deux MacBook endommagés par l’eau. Alors qu’Apple lui a recommandé d’acheter un nouveau Mac, car les réparer coûterait trop cher, un atelier de réparation indépendant a pu réparer l’un de ses Mac à un prix raisonnable.

Maintenant, nous devrons attendre et voir si Apple mettra à jour l’iPhone 13 pour permettre aux centres de réparation tiers de remplacer plus facilement l’écran de l’iPhone ou si cette fois les utilisateurs devront être encore plus prudents avec leurs nouveaux appareils.

Découvrez la vidéo complète de Phone Repair Guru ci-dessous:

