Face ID sur iPhone 13 ne fonctionne pas si l’écran est remplacé par un affichage «non authentique»

Si un client fait remplacer l’écran de son iPhone 13 par un magasin ou un fournisseur de réparation tiers, tel que ceux qui ne sont pas autorisés ou affiliés à Apple via son programme de réparation indépendant, Face ID sur l’iPhone ne sera plus utilisable.



Apple a longtemps été critiqué pour avoir rendu difficile pour les magasins de réparation et les fournisseurs tiers de réparer et de réparer leurs produits. Apple affiche déjà une invite pour les clients dans les paramètres qui les informe que leur affichage est un « affichage non authentique », et une invite similaire pour les « appareils photo non authentiques » a été introduite plus tôt cette année.

Apple affirme que ces invites aident à informer les clients qu’ils n’utilisent pas de pièces Apple d’origine et font partie de son plan plus complet pour garantir que les appareils des clients ne sont réparés et diagnostiqués que par des techniciens Apple certifiés.

Avec l’iPhone 13‌ cette année, Apple rend encore plus difficile pour les clients d’obtenir des réparations auprès de magasins et de fournisseurs tiers. Comme découvert dans une vidéo de réparation, l’écran de l’‌iPhone 13‌ ne comprend aucun composant permettant à Face ID de fonctionner, car toutes les pièces du système TrueDepth sont logées dans l’iPhone‌ lui-même.

Malgré cela, si un écran ‌iPhone 13‌ est remplacé par un écran “non authentique”, Face ID cesse de fonctionner, bien qu’il n’y ait apparemment aucun matériel dans l’écran lui-même nécessaire au fonctionnement de Face ID. Lorsqu’un magasin de réparation tiers non autorisé remplace un écran par un écran « non authentique », iOS affiche ce message :

Message d’affichage important

Impossible de vérifier que cet iPhone dispose d’un véritable écran Apple.

Apple gère son propre programme de réparation indépendant ‌iPhone‌, conçu pour permettre à toute entreprise ou centre de réparation tiers de devenir un fournisseur de services Apple agréé uniquement s’il répond aux exigences et suit le processus.

Apple a étendu le programme à davantage de pays dans le monde, mais par rapport aux fournisseurs de réparation tiers entièrement indépendants, les points de vente Apple autorisés ont souvent des prix plus élevés, des temps d’attente plus longs et un service client médiocre. Les entreprises et les magasins certifiés par Apple ont accès aux pièces d’origine, aux manuels et aux instructions de l’appareil Apple, y compris des informations non disponibles dans les magasins de réparation tiers.

Étant donné le manque de raisonnement matériel pour que l’identifiant de visage de l’iPhone 13 ne soit plus utilisable après l’installation d’un écran tiers, Apple pourrait corriger cela via une mise à jour iOS s’il s’agit d’un simple bogue iOS 15. Gardant à l’esprit ses efforts passés pour consolider les réparations ‌iPhone‌ uniquement dans les magasins et les centres qu’il choisit de considérer comme « autorisés », cependant, il est peu probable qu’il s’agisse d’une erreur et ne fera qu’alimenter davantage le mouvement du droit à la réparation. Nous avons contacté Apple pour commentaires.