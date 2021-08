Face Off Sex Position – Qu’est-ce que c’est et comment le faire

La position sexuelle Face Off n’est pas nécessairement la plus difficile physiquement, mais émotionnellement, c’est un mouvement avancé. « Le sexe en face à face est un excellent moyen de créer une intimité émotionnelle et des sentiments de proximité. Le contact visuel accru qui découle des relations sexuelles en face à face augmente également votre taux d’ocytocine. C’est le produit chimique « de l’amour » associé au lien, à la confiance et à l’établissement de relations », explique Jodie Milton, coach en relations avec les femmes et en sexe chez Practical Intimacy.

Soooo ….. Une fois que vous êtes là-haut et que vous commencez à vous regarder profondément dans les yeux, le @ # $ # biologique commence à s’activer et vous allez créer des liens forts avec cette personne, peu importe à quel point elle est saccadée / pas saccadée IRL. Assurez-vous donc de regarder quelqu’un de décent.

Comment faire:

Un partenaire est assis au bord d’un lit, d’un canapé ou d’une chaise, les jambes légèrement écartées, les pieds au sol. L’autre monte sur les genoux de ce partenaire, lui faisant face. Ils peuvent soit être à genoux pour chevaucher l’autre, soit s’asseoir dessus avec vos jambes enroulées autour de leurs hanches.

Pour obtenir une certaine friction, vous pouvez vous frotter les uns contre les autres, utiliser vos mains pour vous caresser, ils peuvent pousser pour la pénétration ou vous pouvez rouler vos hanches vers le haut, le bas et autour de leur pénis ou de leur ceinture. Éclatez-vous, appuyez contre eux, caressez leur visage et leur poitrine, et / ou enroulez vos bras autour d’eux et tirez-les près. Approfondissez la connexion en vous regardant dans les yeux.

Comment le rendre incroyable, ou du moins pas complètement gênant :

Si vous avez un peu oublié comment être avec d’autres personnes au cours de la dernière année et demie, c’est tout à fait légitime.

« À peu près tout le monde que je connais a du mal avec les interactions en personne post-pandémique », explique Anya Laeta, coach somatique en relations sexuelles et relationnelles. «Alors soyez patient et félicitez-vous pour vous être mis en avant. Il n’y a pas de précipitation, pas de cases à cocher, engagez-vous simplement à un niveau amusant, excitant et agréable. Ralentissez, assurez-vous de vous sentir détendu, bien dans votre peau et connecté à votre partenaire. »

Rendez-le aussi intime que possible.

“Le sexe est censé être amusant, alors ne faites pas l’erreur de penser qu’être face à face doit être sérieux”, dit Milton. « Laissez-vous sourire, rire et rire. Et ce n’est pas parce que vous êtes face à face que c’est un concours de regard. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux ou détourner le regard dans les jets de plaisir.”

Faites attention à votre clitoris.

“Garder le clitoris impliqué est toujours une bonne idée, que ce soit en broyant, en utilisant votre main ou en apportant un jouet sexuel”, explique Milton.

Être réaliste.

« N’entrez pas avec de grandes attentes de ‘D’accord, nous allons avoir 60 minutes de sexe en face à face, allez-y !’ », déclare Jackie Golob, MS, sexothérapeute et conseillère en santé mentale. « Vérifiez avec votre partenaire dans l’instant. »

Votre rappel hebdomadaire : “Le sexe” est bien plus qu’une simple pénétration.

“La masturbation mutuelle (où vous vous touchez tous les deux) face à face peut être intime, agréable et super chaude”, explique Milton.

Déterminez combien de contact visuel (le cas échéant) vous pouvez tous supporter.

“Le sexe en face à face peut être une situation stressante – il est important d’être conscient de la préférence de votre partenaire: contact visuel, pas de contact visuel ou un peu de contact visuel”, explique Catie Osborn, TDAH et éducatrice sexuelle et co-animatrice d’Infinite Quête. Cela peut être particulièrement crucial si vous et/ou votre partenaire êtes neurodivergents, ou avez des problèmes de traumatisme ou d’intimité. “En tant que personne atteinte de TDAH, j’apprécie le contact visuel, en ce sens qu’il me fait me sentir plus proche et plus intime avec mon partenaire (indépendamment du sexe), mais un contact visuel intense et soutenu est assez stressant.” Pour comprendre ce qui pourrait fonctionner, parlez avec votre partenaire et négociez les limites. Si tu veux faire une pause, putain, fais-le ! Vous obtenez le sexe que vous voulez.

Allez plus loin, si vous l’osez.

“Si vous voulez devenir vraiment vulnérable, gardez les yeux ouverts et exigez ou demandez que le regard de votre partenaire reste sur vous”, explique Court Vox, consultant en sexe et intimité (je peux personnellement garantir sa beauté.) “Les exemples peuvent sembler comme, « Regardez-moi », « Donnez-moi vos yeux » ou simplement « Les yeux. » C’est un rappel et un signal pour rester présent et conscient – pas de place pour faire des listes de courses ici. “

Communiquer.

« Utilisez le langage pour rester présent. Laissez le porno typique parler à la porte et concentrez-vous sur la description à votre partenaire de ce qu’il ressent pour vous, comme “Tu te sens si humide et ouvert”, “Je peux sentir ta bite fléchir en moi”, dit Vox. (Je vous ai dit qu’il était bon.) “Restez enraciné dans ce qui est réel pour vous dans l’instant.”

