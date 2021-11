Dans un reportage pour « Face the Nation », le journaliste Mark Strassman a faussement affirmé que Kyle Rittenhouse avait franchi les frontières de l’État « armé pour la bataille ».

Dimanche, l’émission de CBS a présenté un dossier d’actualités sur la récente décision du jury sur Rittenhouse, 18 ans. En août 2020, Rittenhouse, alors âgé de 17 ans, a abattu trois hommes qui tentaient de l’attaquer lors des émeutes de Kenosha dans le Wisconsin. Les coups de feu ont par la suite tué deux de ses agresseurs, Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, tout en blessant un troisième, Gaige Grosskreutz.

L’AVOCAT DE RITTENHOUSE DÉCHIRE CNN, MSNBC POUR FAUX SIGNALEMENT, BOTCHANT LES « FAITS DE BASE »

Kyle Rittenhouse revient sur le pool potentiel de jurés lors du processus de sélection du jury au palais de justice du comté de Kenosha à Kenosha, Wisconsin, le lundi 1er novembre 2021. Rittenhouse est accusé d’avoir tué deux personnes et blessé une troisième lors d’une manifestation contre la brutalité policière à Kenosha, l’année dernière. (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Pool) (Sean Krajacic/The Kenosha News via AP, Poo)

Rittenhouse a ensuite fait face à plusieurs accusations, dont un homicide volontaire au premier degré. Ses avocats ont affirmé qu’il avait utilisé l’arme en état de légitime défense.

Strassman a rendu compte des événements qui ont conduit aux émeutes, notamment la fusillade de la police contre Jacob Blake. Concernant Rittenhouse, Strassman l’a décrit comme ayant été « conduit de l’Illinois armé pour la bataille ».

« Beaucoup de choses à déballer ici, le moment actuel de ce pays de calcul racial, d’autodéfense et d’autodéfense de la part de personnes armées qui se remplacent », a commenté Strassman.

La description était basée sur la fausse prémisse que Rittenhouse avait apporté un fusil Smith & Wesson M&P 15 qu’il ne pouvait pas légalement acheter à travers les frontières de l’État aux émeutes de Kenosha.

Des manifestants tiennent des pancartes à l’extérieur du palais de justice du comté de Kenosha lors des plaidoiries finales du procès de Kyle Rittenhouse à Kenosha, Wisconsin, États-Unis, le mardi 16 novembre 2021. Rittenhouse, 18 ans, est accusé d’homicide dans la mort de Joseph Rosenbaum et Anthony Huber , ainsi que tentative d’homicide pour avoir tiré sur Gaige Grosskreutz. Photographe : Christian Monterrosa/Bloomberg via . (.)

Cependant, le procès a révélé que le fusil avait été acheté par Dominick David Black, 19 ans, qui avait gardé l’arme dans le Wisconsin pour Rittenhouse. La police a inculpé Black de deux chefs d’accusation pour avoir intentionnellement donné des armes à feu à un mineur, mais Rittenhouse n’a fait l’objet d’aucune accusation pour possession d’une arme à l’époque.

CBS n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Les médias ont souvent mal interprété les événements de Kenosha, faisant fréquemment référence au passage des frontières de l’État de sa résidence dans l’Illinois au Wisconsin. En outre, plusieurs experts des médias et politiciens démocrates ont qualifié Rittenhouse de « suprémaciste blanc », y compris le candidat à la présidentielle de l’époque Joe Biden en 2020.

Un jury a déclaré Rittenhouse non coupable de toutes les accusations portées contre lui vendredi. Les progressistes et les animateurs des médias ont cependant continué à dénoncer Rittenhouse, ainsi que le juge de première instance Bruce Schroeder.

Kyle Rittenhouse dans la nuit du 25 août 2020 et au tribunal du comté de Kenosha (Associated Press)

L’avocat de la défense Mark Richards a critiqué les fausses informations contre son client, notamment l’affirmation selon laquelle il aurait traversé les frontières de l’État avec une arme.

« C’est faux », a-t-il dit. « Quand j’entends un hôte invité sur Joy Reid dire que mon client a conduit quatre heures pour se rendre à une émeute avec son RA, c’est faux. C’est faux. »

