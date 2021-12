Facebook 2FA sera obligatoire pour les comptes à haut risque

Facebook 2FA (authentification à deux facteurs) deviendra obligatoire pour les comptes susceptibles d’être ciblés par des pirates. Cette décision fait partie d’une gamme de protections offertes aux comptes à haut risque afin de réduire la probabilité d’ingérence dans les élections.

2FA signifie qu’en plus d’un mot de passe requis pour se connecter au compte à partir d’un nouvel appareil, un code de sécurité à 6 chiffres est également nécessaire. Ce code est soit fourni par une application d’authentification, soit rempli automatiquement sur un appareil exécutant iOS 15.

Rapports TechCrunch.

Cette décision fait partie d’une extension majeure de Facebook Protect, le programme de sécurité renforcée du géant des réseaux sociaux qui vise à protéger les comptes des personnes pouvant être particulièrement exposées, comme les défenseurs des droits humains, les journalistes et les représentants du gouvernement. L’initiative aide ces comptes à adopter des protections de sécurité renforcées en simplifiant les fonctionnalités de sécurité – y compris 2FA – et en fournissant des protections de sécurité supplémentaires pour les comptes et les pages, y compris la surveillance des menaces de piratage potentielles.

Le programme a été piloté en 2018 et étendu avant les élections américaines de 2020 dans le but d’essayer d’empêcher les abus et les ingérences électorales de se propager sur la plate-forme. Il est désormais activé sur plus de 1,5 million de comptes, selon Facebook, et s’étendra à plus de 50 pays d’ici la fin de l’année, dont les États-Unis, l’Inde et le Portugal. L’entreprise prévoit une nouvelle expansion en 2022.