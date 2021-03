Facebook a ajouté la prise en charge du cryptage des clés de sécurité matérielles pour les téléphones Android

Dans nos vies ultra-connectées, il est plus important que jamais de renforcer nos comptes en ligne avec des mots de passe sécurisés. À la lumière des hacks de plus en plus sophistiqués, des fuites de connexion et de mot de passe, des escroqueries par hameçonnage, des violations de bases de données et des informations personnelles compromises, la sécurisation de nos comptes par l’authentification à deux facteurs (2FA) devient également une nécessité.

Facebook et d’autres applications sociales comme celle-ci offrent depuis longtemps aux utilisateurs la possibilité d’ajouter une couche supplémentaire à leur sécurité de connexion en activant l’authentification à deux facteurs, soit par SMS, soit via un service d’authentification tiers comme Google Authenticator ou Authy. Selon un rapport d’Engadget, Facebook permet désormais aux utilisateurs d’Android et d’iOS d’aller au-delà de ces services et d’utiliser une clé de sécurité matérielle pour une prise en charge encore plus grande du cryptage. La société autorise les utilisateurs à se connecter à Facebook sur le bureau avec une clé de sécurité physique depuis 2017, mais elle n’offre que maintenant cette option aux utilisateurs mobiles.