Facebook a cloné Nextdoor avec une nouvelle fonctionnalité appelée Quartiers – .

Facebook ne sera satisfait qu’après avoir cloné toutes les applications, sites Web et services de la planète, et la dernière victime de la frénésie de clonage du réseau social est Nextdoor. Mercredi, Facebook a annoncé avoir commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée Quartiers, qui est un espace dédié où les groupes locaux peuvent se rassembler en ligne.

Comme l’explique l’entreprise, votre profil Quartiers est distinct de votre profil Facebook principal et vous devez avoir au moins 18 ans pour rejoindre un quartier. En plus de pouvoir rejoindre le quartier dans lequel vous vivez, vous aurez également la possibilité de rejoindre les quartiers à proximité pour voir les messages de ceux un peu plus éloignés de vous.

Lorsque vous créez un profil de quartiers, vous aurez la possibilité d’ajouter vos centres d’intérêt, vos lieux préférés et une biographie afin que vos voisins puissent vous connaître grâce à l’annuaire des quartiers. Vous pouvez vous présenter dans un message, commenter les messages de vos voisins et répondre aux questions du quartier. Vous pouvez également choisir d’assumer un rôle au sein de votre quartier Facebook, tel que socialiseur.

Dans chaque quartier se trouve une fonction de recommandations qui vous permet d’obtenir des suggestions de vos voisins sur les meilleurs restaurants, bars ou entreprises locaux, et une fonction de sondages favoris qui donne aux voisins la possibilité de voter sur leurs lieux et entreprises préférés dans les environs.

Nextdoor a quelque chose d’une réputation inégale en ce qui concerne la façon dont les «voisins» interagissent les uns avec les autres sur l’application, mais Facebook dit que les quartiers seront «sûrs et inclusifs, avec des directives de quartier pour aider à garder les interactions entre les voisins pertinentes et aimables. ” Chaque quartier aura des modérateurs qui examineront les publications et les commentaires, et s’ils voient des messages qui enfreignent les règles, ils peuvent les masquer, à quel point ils seront examinés par Facebook. Si l’équipe constate que le message enfreint ses consignes, il sera supprimé du quartier. Vous pouvez également signaler les publications que vous trouvez répréhensibles et bloquer les voisins sans les avertir.

En outre, il convient de noter que Quartiers est une expérience facultative sur Facebook. Vous n’êtes pas obligé de vous inscrire si vous ne le souhaitez pas et vous pouvez continuer à utiliser votre compte Facebook principal sans jamais voir la fonctionnalité.

«Vous pouvez trouver des groupes Facebook locaux dynamiques sur votre région, ou vous pouvez créer vos propres groupes limités aux quartiers en fonction de vos intérêts», explique Facebook sur son blog. «Les administrateurs des groupes Facebook locaux peuvent ajouter leur groupe dans les quartiers pour permettre aux personnes vivant à proximité de le trouver facilement, et les personnes utilisant les quartiers peuvent créer ou rejoindre des groupes limités aux quartiers qui sont accessibles dans l’expérience Quartiers.»

Facebook Neighborhoods est maintenant disponible au Canada et commencera bientôt à être déployé aux États-Unis. Selon CNET, Charlotte, Caroline du Nord; San Diego, Californie; Baton Rouge, Louisiane; et Newark, New Jersey sont les premières villes à avoir des quartiers aux États-Unis dans les mois à venir.

