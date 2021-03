Facebook a de grands projets pour les lunettes AR et pourrait dévoiler du matériel cette année

Dernièrement, selon certaines rumeurs, Facebook développerait quelques appareils portables, dont une paire de lunettes intelligentes et une montre intelligente. Ce que Facebook voulait faire dans l’espace portable était une supposition de n’importe qui, et bien que certains puissent se moquer de l’idée d’une smartwatch Facebook, ce n’est peut-être pas une idée aussi folle, du moins si l’entreprise parvient réellement à réaliser ses idées grandioses. Jeudi, la société a finalement présenté ses plans à long terme pour l’utilisation de dispositifs portables, et tout a à voir avec la RA.

Facebook a expliqué dans un article de blog comment il prévoyait d’utiliser des dispositifs portables pour créer des interactions homme-ordinateur plus naturelles. La société envisage d’interagir avec des dispositifs portables tels que des lunettes AR intelligentes et des montres intelligentes tout en restant présent dans l’environnement. Michael Abrash, scientifique en chef chez Facebook Reality Labs (FRL), explique que ce type de technologie doit s’intégrer parfaitement à tout ce que fait l’utilisateur en tirant le contexte de tout ce qui se passe dans le monde.

Pour que la RA devienne vraiment omniprésente, vous avez besoin d’une technologie à faible frottement, toujours disponible, si intuitive à utiliser qu’elle devient une extension de votre corps … nous devons inventer un tout nouveau type d’interface – une interface qui place nous au centre de l’expérience informatique.

La société a présenté un scénario de lunettes AR intelligentes et d’un bracelet aidant le porteur à interagir de manière transparente avec l’environnement tout en entrant dans un café. Les lunettes demandaient immédiatement si le porteur souhaite commander sa boisson préférée, ajuste automatiquement le niveau de bruit ambiant pour aider l’utilisateur à se concentrer ou à converser avec un serveur, et fait apparaître un écran et un clavier virtuels pour travailler.

Pour réaliser quelque chose comme cela, Facebook Reality Labs se concentre sur la création de dispositifs portables confortables, toute la journée, qui permettent une entrée naturelle et sans effort tout en extrayant des informations contextuelles de l’environnement. Facebook déclare qu’une partie de ce travail comprend également la création d’une plateforme socialement acceptable axée sur la confidentialité et la sécurité. La société prévoit de dévoiler bientôt plus d’informations sur la saisie au poignet, mais l’événement le plus important pourrait survenir plus tard cette année:

… plus tard dans l’année, nous retirerons le rideau de certains travaux révolutionnaires en robotique douce pour créer des appareils portables confortables et qui dureront toute la journée et partagerons une mise à jour sur nos recherches sur les gants haptiques.

Il sera intéressant de voir comment les premiers appareils portables de Facebook rapprochent l’entreprise de sa vision d’un avenir basé sur la RA. Il n’est peut-être pas si tiré par les cheveux étant donné qu’il possède une technologie de réalité virtuelle comme l’Oculus Quest 2 et pourrait utiliser ce qu’il apprend pour faire passer les appareils portables au niveau supérieur. Les rumeurs précédentes indiquaient qu’une prochaine montre fonctionnerait probablement sur Wear OS, ce qui signifie que nous pourrions voir l’une des meilleures montres intelligentes Android provenant de Facebook l’année prochaine.