Facebook a fracassé les bénéfices du premier trimestre. Pourquoi 400 $ est le prochain arrêt pour FB Stock.

L’action Facebook est une excellente action de croissance à acheter et à conserver sur le long terme. Mais la réalité est que la plus grande partie de l’argent sous ce nom a déjà été gagnée. Tout le monde a déjà un compte Facebook. Chaque investisseur est déjà long FB. La société a déjà une capitalisation boursière de 900 milliards de dollars.

Ainsi, bien que l’action FB soit un excellent achat à long terme, elle est loin d’être la meilleure action à acheter si vous cherchez à obtenir des gains 5X, 10X ou même 20X sur le marché boursier.

Si vous recherchez ce genre de gains, vous devez regarder où personne d’autre ne regarde – les petites actions émergentes dotées de technologies révolutionnaires qui pourraient changer le monde, mais dont personne ne connaît ou ne parle aujourd’hui.

Acheter ces petites actions technologiques aujourd’hui pourrait être comme acheter des actions FB il y a dix ans… avant qu’il ne grimpe de centaines de pour cent.

Identifier ces petites actions technologiques avant tout le monde – et obtenir des gains 10X ou plus – est ma spécialité. C’est mon créneau sur le marché. Trouver d’abord de petites valeurs technologiques avec un énorme potentiel d’évasion, c’est ainsi que j’ai choisi des noms comme Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD), Chegg (NASDAQ:CHGG), Tesla (NASDAQ:TSLA), NIO (NYSE:NIO), Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT), Shopify (NYSE:MAGASIN), Carré (NYSE:SQ), et bien d’autres avant même que la plupart des autres ne sachent qu’ils existaient – et ont obtenu des gains supérieurs à 10X dans tous ces noms.

Mais ces jours-ci, je me concentre sur un tout nouvel ensemble de sociétés technologiques émergentes qui ont un énorme potentiel de hausse à long terme. Les entreprises qui deviendront le prochain AMD, ou Netflix, ou le prochain Tesla, si vous voulez.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries en hyper croissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son rapport quotidien 10X a atteint en moyenne jusqu’à un rendement ridicule à 100% dans toutes les recommandations depuis le lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il le fait.