Facebook a partagé son dernier rapport sur le contenu qui triomphe le plus parmi les utilisateurs | La technologie

Chaque jour, une quantité infinie de contenu est partagée sur Facebook, mais certains thèmes sont constamment répétés.

Facebook rend généralement compte périodiquement de certains aspects de son grand réseau social. C’est intéressant de savoir comment ça évolue, mais surtout quelles sont les habitudes les plus courantes et quel type de contenu est généralement publié. Bien qu’à certains âges, il soit dans une certaine désuétude, la vérité est qu’il continue de triompher.

Les domaines, liens, pages et publications américains ont été analysés et affichés dans le dernier rapport partagé, tel que publié par TechRadar, avec l’intention de montrer quel contenu est le plus souvent consulté.

Au moment de la rédaction de ce rapport, ils ont utilisé l’outil pour les éditeurs CrowdTangle et les résultats obtenus ne seront pas trop surprenants comprendre que Facebook est, comme nous le savons tous, avant tout un réseau social d’utilisateurs privés, pas d’entreprises.

Tel que rapporté par Facebook, 57 % de ce qui est vu dans le alimentation est du contenu d’amis ou de personnes suivies, 19% proviennent de groupes et 14,3% de pages. Les autres sont d’autres types de publications.

En ce qui concerne les messages eux-mêmes, il est intéressant de constater que 13% portent des liens. De plus, ils ont également partagé où ils mènent et les résultats ne surprendront personne avec YouTube et Amazon en tête. Voici les 10 qui triomphent :

youtube.com – 181,3 M amazon.com – 134,6 M unicef.org – 134,4 M gofundme.com – 124,8 M twitter.com – 116,1 M media1.tenor.co – 115,6 M m.tiktok.com – 110,7 M open.spotify. com – 93,0 millions playeralumniresources.com – 89,9 millions abcnews.go.com – 88,1 millions

Sur le même site Web, ils ont également publié lesquels ont été les liens les plus consultés au cours du deuxième trimestre 2021. À cet égard, la page Unicef ​​​​est en tête du classement, tandis que la publication la plus vue est celle de Gaur Gopal Das.

Cela peut être inintéressant à certains égards lors de la diffusion de contenu américain, mais toujours Il est utile pour les créateurs de contenu et curieux de voir ce qui se passe dans un réseau social avec un volume de publications aussi important que Facebook.

En tout cas, il reste à découvrir si dans un avenir proche nous vivrons un changement important dans ce réseau social. Il faut se rappeler qu’il a déjà été dépassé en téléchargements par TikTok et qu’il serait logique qu’il cherche un moyen de toucher des segments de population plus jeunes.