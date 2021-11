Facebook a peut-être trouvé une faille pour contourner les frais de 30% de l’App Store d’Apple

La dernière mise à jour de la plate-forme de création de contenu de Facebook permettra aux créateurs de gagner de l’argent tout en contournant la réduction de 30% de toutes les transactions d’Apple. Avec la mise à jour, Facebook proposera désormais un lien intégré à l’application qui renverra les utilisateurs vers un site Web pour compléter l’abonnement. Si Facebook réussit cette tentative, il pourrait effectivement contourner la coupe initiale qu’Apple prend de toutes les transactions de l’App Store.

Facebook a initialement introduit les abonnements à la plate-forme en 2020. Cela permet aux fans de soutenir directement les créateurs de contenu avec des paiements mensuels. Le système fonctionne comme ceux sur des sites comme Twitch ou YouTube. Les fans souscrivent à un abonnement et chaque mois, cet argent va aux créateurs. Facebook ne prévoit pas de prélever de frais sur les créateurs avant 2023, au plus tôt. Cependant, Apple et Google prélèvent toujours leur part sur les achats effectués dans les applications téléchargées depuis leurs magasins respectifs.

Le lien d’abonnement Facebook pourrait contourner les frais d’Apple

Source de l’image : Pomme

Pour aider à lutter contre la perte de ces revenus, Facebook a introduit une nouvelle façon pour les fans de s’abonner aux créateurs. Désormais, les créateurs peuvent ajouter un lien dans leur biographie de créateur, qui éloignera les abonnés de l’application lorsqu’ils sont cliqués. Étant donné que les achats sont effectués sur un site Web en dehors de l’écosystème d’Apple ou de Google, les entreprises ne peuvent réclamer aucun des bénéfices.

« À partir d’aujourd’hui, nous offrons aux créateurs la possibilité de diriger les gens vers un site Web pour terminer leur achat d’abonnement à l’aide de Facebook Pay », indique l’annonce.

« Lorsque les gens achètent des abonnements sur ce site Web sur le Web ou sur mobile, les créateurs pourront conserver 100 % de l’argent qu’ils gagnent, hors taxes. Les créateurs peuvent trouver leur lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio, qu’ils peuvent partager avec leur public, y compris par e-mail ou par SMS. »

Facebook enfreint-il les directives de l’App Store ?

Source de l’image : Chris Tuite/imageSPACE/MEGA

La bataille pour exclure Apple et Google de l’achat n’est pas nouvelle. L’année dernière a vu la suppression de Fortnite de l’App Store iOS. Cela a suivi les mesures prises par Epic Games pour éloigner les utilisateurs de l’application pour effectuer des achats de jeux. Beaucoup ont considéré la réduction de 30 pour cent qu’Apple prend comme trop lourde.

Apple s’est toujours battu avec acharnement contre toute tentative de contournement de sa part. Facebook pourrait se retrouver sous le feu des critiques pour avoir enfreint les directives de l’App Store, qui interdisent l’intégration de méthodes de paiement alternatives. Il est important de noter ici, cependant, que Facebook s’est complètement retiré de l’équation. En ne prenant pas de réduction des abonnements, Facebook pousse un récit selon lequel la réduction de 30% prise par Apple est une mauvaise décision pour les créateurs. Cette poussée pourrait donner du poids à l’argument s’il est critiqué.

« Alors que nous construisons pour le métaverse, nous nous concentrons sur l’ouverture d’opportunités aux créateurs de gagner de l’argent grâce à leur travail », a écrit mercredi Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. « Les frais de 30 % qu’Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile, nous mettons donc à jour notre produit d’abonnement afin que les créateurs puissent désormais gagner plus. »

Il est également possible que cette décision de Facebook pousse Apple à remodeler les directives de l’App Store. En septembre, Apple a reçu l’ordre de se débarrasser des dispositions « anti-direction » qui interdisent aux développeurs d’applications de proposer des méthodes de paiement alternatives. Il y a cependant beaucoup de nuances dans cette décision, et Apple essaie toujours de la combattre.