Facebook a rejeté la publicité pour le titre indépendant Road 96 en raison de préoccupations politiques

Le géant des médias sociaux Facebook a contesté les publicités du prochain titre indépendant Road 96.

S’adressant à Axios, le développeur Yoan Fanise a déclaré que les publicités pour le jeu avaient été rejetées en raison des restrictions imposées au marketing liées aux problèmes politiques et sociaux, ainsi qu’aux élections.

Road 96 a des joueurs essayant de fuir le pays fictif de Petria; l’annonce en question comportait des phrases telles que ” s’échapper d’un pays en pleine tourmente ” et ” atteindre la frontière “.

Dans un e-mail, Facebook a déclaré que la publicité de Fanise aurait pu être rejetée en raison “d’images, de déclarations ou de slogans sur des questions sociales, telles que l’économie, la politique environnementale ou les droits civils et sociaux”. On lui a apparemment dit qu’il pouvait modifier l’annonce et supprimer le contenu incriminé ou demander l’autorisation de diffuser des annonces politiques.

“Je pensais à [the movie] Rapport minoritaire”, a déclaré Fanise.

“C’est un robot qui vérifie à l’avance ce que vous allez faire et décide pour vous, non, vous n’allez pas le faire.”

