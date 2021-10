Selon The Intercept, Facebook a une liste noire d’« individus et organisations dangereux ».

L’article indique que la liste a été créée pour empêcher « les utilisateurs de parler librement des personnes et des groupes qui, selon lui, encouragent la violence ».

Facebook aurait utilisé des « niveaux » pour déterminer ce que les utilisateurs peuvent dire sur les sujets « interdits ». Des exemples récents de discours censurés incluent l’émeute et le génocide du 6 janvier au Myanmar.

Le niveau 1 est le plus strict, interdisant prétendument aux utilisateurs de louer les entités de ce niveau, même pour des activités non violentes, a déclaré The Intercept.

« Le niveau 1 comprend les groupes présumés terroristes, haineux et criminels et les membres présumés, la terreur étant définie comme « l’organisation ou l’incitation à la violence contre les civils » et la haine comme « déshumanisant ou préconisant à plusieurs reprises de nuire à » des personnes ayant des caractéristiques protégées. »

Le niveau 2 se concentrerait sur les rébellions contre les acteurs gouvernementaux, y compris les factions de la guerre civile syrienne. Les utilisateurs peuvent louer les actions non violentes des groupes de niveau 2, mais ne peuvent pas offrir un « soutien substantiel » aux groupes eux-mêmes.

Le niveau 3 est réservé aux groupes non violents se livrant à des « discours de haine » et comprend les « mouvements sociaux militarisés, qui, à en juger par ses entrées DIO, sont principalement des milices anti-gouvernementales américaines de droite, qui sont pratiquement entièrement blanches ».

Alors que les universitaires et les défenseurs des libertés civiles ont appelé le géant Big Tech à publier la liste, Facebook a jusqu’à présent refusé pour des raisons de « sécurité ». Lorsque The Intercept a demandé des exemples spécifiques de menaces spécifiques, Facebook a refusé.

Brian Fishman, directeur des politiques de Facebook pour la lutte contre le terrorisme et les organisations dangereuses, a déclaré que Facebook garde la liste secrète parce que «[t]Il s’agit d’un espace accusatoire, nous essayons donc d’être aussi transparents que possible, tout en privilégiant la sécurité, en limitant les risques juridiques et en empêchant les groupes de contourner nos règles.

« Nous ne voulons pas de terroristes, de groupes haineux ou d’organisations criminelles sur notre plate-forme, c’est pourquoi nous les interdisons et supprimons les contenus qui les louent, les représentent ou les soutiennent », a-t-il ajouté. « Une équipe de plus de 350 spécialistes chez Facebook se concentre sur l’arrêt de ces organisations et l’évaluation des menaces émergentes. Nous interdisons actuellement des milliers d’organisations, dont plus de 250 groupes de suprémacistes blancs aux niveaux les plus élevés de nos politiques, et nous mettons régulièrement à jour nos politiques et les organisations qui peuvent être interdites. »

En revanche, le Facebook Oversight Board a recommandé de publier tout le contenu afin de promouvoir les objectifs d’« intérêt public ». Ce « Catch-22 » a déconcerté les experts.

« Facebook met les utilisateurs dans une position presque impossible en leur disant qu’ils ne peuvent pas publier sur des groupes et des individus dangereux, mais en refusant ensuite d’identifier publiquement qui il considère comme dangereux », Faiza Patel, codirectrice du Brennan Center for Justice’s liberty and programme de sécurité nationale, a déclaré The Intercept.

L’article indique également que Facebook impose « des interdictions beaucoup plus souples sur les commentaires sur les milices antigouvernementales à prédominance blanche que sur les groupes et les individus répertoriés comme terroristes, qui sont principalement du Moyen-Orient, d’Asie du Sud et de musulmans, ou ceux qui font partie d’entreprises criminelles violentes. , qui sont majoritairement noirs et latinos.