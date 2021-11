Facebook a vérifié une page de fans se faisant passer pour Elon Musk, mais maintenant la page a disparu

Une page de fans Facebook pour Elon Musk avec 153 000 abonnés avait été vérifiée comme la page officielle représentant le Tesla Technoking – en violation des propres règles de Facebook – mais quelque temps après la première publication de cette histoire lundi, la page est devenue inaccessible. On ne sait pas si Facebook l’a supprimé ou si les propriétaires ont choisi de le rendre indisponible.

Pour être clair, la page ne prétendait pas que c’était Musk; il a déclaré ouvertement qu’il s’agissait d’une page de fans dans sa section À propos (c’est nous qui soulignons) :

Musk possède une Tesla Roadster 0001 (la première à sortir de la chaîne de production) de Tesla Motors, une société dans laquelle il est l’un des premiers investisseurs. Le Roadster est une voiture de sport électrique à batterie avec une autonomie de 220 milles. Ceci est une fanpage, téléchargeant des tweets, etc. de lui

Voici la description de la page, qui indique qu’il s’agit d’une page de fans.

Lorsque nous avons écrit à ce sujet, il n’y avait que 10 messages sur la page, le premier datant du 21 octobre. L’une était une photo de Musk, l’autre était une notification indiquant que la page avait mis à jour sa photo de profil pour en faire une mettant en vedette Musk, et les autres semblaient être des reposts de tweets récents.

La page n’a pas commencé comme une page de fans pour Elon Musk. L’onglet Transparence de la page – qui montre l’historique d’une page, par qui elle est gérée et si elle diffuse des publicités – indique que la page a été créée le 28 juillet 2019 pour représenter un « Kizito Gavin », qui est le nom inversé du football. joueur Gavin Kizito.

La page a changé de nom six fois, toutes en 2021, la dernière fois en Elon Musk deux fois (en quelque sorte) le 17 octobre. La section Transparence de la page a également indiqué que les personnes qui géraient la page étaient basées en Égypte. Musk vit au Texas.

La page a commencé comme celle de Kizito Gavin, mais est maintenant apparemment la page officielle d’Elon Musk.

A noter également : l’URL de la page a coupé la fin du mot « officiel » — https://www.facebook.com/ElonMuskoffici — qui ne semble pas très officiel.

On ne sait pas quand la page a été vérifiée. Les règles de vérification de Facebook stipulent que l’entreprise a « confirmé que la page ou le profil est la présence authentique de la personnalité publique ou de la marque qu’il représente ». Pour être vérifié sur Facebook, vous devez remplir un formulaire qui exige, entre autres, que le demandeur partage une pièce d’identité officielle sous la forme d’un permis de conduire, d’un passeport, d’une carte d’identité nationale, d’une déclaration de revenus, d’une facture de services publics récente ou d’articles de incorporation.

La vérification est un défi pour les grandes plateformes de médias sociaux. Twitter a également lutté avec le problème. Il a suspendu son programme de vérification en 2017 et l’a relancé plus tôt cette année. Cependant, la relance a été quelque peu cahoteuse et la société a admis en juillet avoir vérifié par erreur un petit nombre de faux comptes.

Meta, la société anciennement connue sous le nom de Facebook, n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mise à jour le 1er novembre, 19h26 HE: La page n’est plus disponible.