Facebook abandonne la reconnaissance faciale et n’identifiera plus les utilisateurs à marquer dans les images téléchargées

C’est important – aujourd’hui, Facebook a annoncé qu’il fermait son programme de reconnaissance faciale et qu’il supprimerait également tous ses fichiers de reconnaissance faciale, ce qui signifie qu’il ne sera plus en mesure d’identifier les personnes dans les images publiées.

Comme expliqué par Facebook :

« Dans les semaines à venir, nous fermerons le système de reconnaissance faciale sur Facebook dans le cadre d’une initiative à l’échelle de l’entreprise visant à limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale dans nos produits. Dans le cadre de ce changement, les personnes qui ont opté pour notre paramètre de reconnaissance faciale ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos, et nous supprimerons le modèle de reconnaissance faciale utilisé pour les identifier.

C’est un grand changement sur un élément clé que l’entreprise soutient depuis des années, qui a été déclenché en partie par des amendes et des contestations judiciaires en cours, tout en étant également motivé par sa valeur limitée, en termes relatifs, par rapport à la hausse des coûts.

Les systèmes de reconnaissance faciale de Facebook inquiètent depuis longtemps les défenseurs de la vie privée, tandis que le processus lui-même a également coûté à Facebook des milliards d’amendes en raison de poursuites judiciaires concernant son utilisation et son processus.

En février, Facebook a accepté un règlement de 650 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif dans l’Illinois, sur la base du fait que son processus de reconnaissance faciale était en violation de la loi de l’Illinois sur la confidentialité des informations biométriques. Facebook a également été condamné à une amende de 5 milliards de dollars par la FTC en 2019 pour diverses atteintes à la vie privée, notamment l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale :

« La FTC allègue également que Facebook a déformé la capacité des utilisateurs à contrôler l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale avec leurs comptes. Selon la plainte, la politique de données de Facebook, mise à jour en avril 2018, était trompeuse pour des dizaines de millions d’utilisateurs qui ont le paramètre de reconnaissance faciale de Facebook appelé « Suggestions de balises », car ce paramètre était activé par défaut et la politique de données mise à jour suggérait aux utilisateurs devraient choisir d’activer la reconnaissance faciale pour leurs comptes.

Facebook affirme que ses systèmes de reconnaissance faciale ont facilité des cas d’utilisation précieux, comme aider les utilisateurs malvoyants à tirer davantage parti de ses applications et alerter les utilisateurs lorsque leur image a été partagée en ligne, avec plus d’un tiers de ses utilisateurs actifs quotidiens ayant opté pour son programme de reconnaissance faciale au fil du temps.

Mais les coûts et les dommages à la réputation ont continué à augmenter, ce qui l’a maintenant obligé à réévaluer le processus.

Facebook n’a cependant pas exclu l’utilisation future de l’identification faciale, potentiellement via d’autres moyens de suivi et de collecte de données.

« La reconnaissance faciale peut être particulièrement utile lorsque la technologie fonctionne en privé sur les propres appareils d’une personne. Cette méthode de reconnaissance faciale sur appareil, ne nécessitant aucune communication de données faciales avec un serveur externe, est le plus couramment déployée aujourd’hui dans les systèmes utilisés pour déverrouiller les smartphones. Nous pensons que cela a le potentiel de permettre à l’avenir des cas d’utilisation positifs qui maintiennent la confidentialité, le contrôle et la transparence, et c’est une approche que nous continuerons d’explorer alors que nous examinons comment nos futures plates-formes et appareils informatiques peuvent mieux répondre aux besoins des gens.

Le New York Times rapporte également que la société mère de Facebook, Meta, a envisagé d’intégrer la reconnaissance faciale dans son projet de lunettes AR, avec une note spécifique des problèmes de confidentialité et des compromis impliqués. Ceux-ci pourraient finir par être prohibitifs, mais cela montre que Facebook évalue toujours la valeur de l’identification faciale et comment elle peut être utilisée pour maximiser ses projets, même s’il abandonne ses systèmes de reconnaissance d’origine.

Bien sûr, théoriquement, nous n’aurons pas besoin de reconnaissance faciale dans le métaverse car nous serons tous des avatars de personnages de dessins animés et de robots, et notre véritable identification visuelle sera celle que nous choisirons, diminuant la valeur de l’identité réelle de toute façon.

Ce qui introduira une toute nouvelle gamme de ses propres problèmes de confidentialité – mais il se pourrait que, dans le cadre de la vision future de Facebook, il ne voit pas autant de valeur dans la reconnaissance faciale qu’un processus de toute façon, d’où la décision de le fermer .

Mais vraiment, dans l’ensemble, les amendes et les pénalités par rapport à l’avantage plus large, du point de vue des chiffres bruts, semblent assez claires.

Facebook annulera ses systèmes d’identification faciale au cours des prochaines semaines.