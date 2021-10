Facebook abandonne le nom Oculus après le changement de marque

Lors du récent événement Facebook Connect et de l’annonce du changement de marque de l’entreprise de Facebook à Meta, il a été révélé via une publication Facebook d’Andrew Bosworth (VP de Facebook Reality Labs – le département AR et VR de Facebook) que de nombreux produits et les services sur lesquels travaille la division suivraient également. En tant que tels, les casques Oculus Quest VR s’appelleront bientôt Quest, avec d’autres matériels et logiciels VR de la société confrontés au même sort que la marque Oculus est supprimée.

Andrew a écrit : « Nous simplifions notre architecture de marque et nous nous éloignons de la marque Oculus pour notre matériel. À partir du début de 2022, vous commencerez à voir le passage d’Oculus Quest de Facebook à Meta Quest et d’Oculus App à Meta Quest App au fil du temps.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La marque Oculus est également retirée des multiples expériences sociales produites par les personnes travaillant dans l’entreprise. Andrew a expliqué dans son article que : « Nous allons également étendre Meta Horizon en tant que marque qui englobera toutes nos expériences sociales immersives de première partie. Vous l’avez déjà vu avec Horizon Workrooms et Horizon Worlds. Bientôt, vous nous verrez passer d’Oculus à Horizon Home, Horizon Venues, Horizon Friends et Horizon Profile.

Le titre de Facebook Reality labs a également été changé en Reality Labs, dans le but de « mieux établir la connexion que notre organisation construit la technologie qui permettra le futur métaverse », selon Andrew. Ce changement par rapport à l’homonyme de la plate-forme de médias sociaux de Mark Zuckerburg semble marquer la charge à l’échelle de l’entreprise envers le projet de métaverse présenté lors de Facebook Connect.

L’une des dernières annonces faites par Andrew dans le message soulève le sujet des comptes Facebook et de leur exigence pour accéder au matériel Quest. Il a écrit que l’équipe de Reality Labs « travaille sur de nouvelles façons de se connecter à Quest qui ne nécessiteront pas de compte Facebook, atterrissant l’année prochaine », et a souligné qu’il s’agissait de l’une des priorités les plus importantes de l’équipe. Dans le passé, Mark Zuckerburg a déclaré qu’il avait pour objectif d’avoir 1 milliard de personnes en réalité virtuelle, et la suppression d’une barrière de compte aiderait à atteindre ce noble objectif.

Ce n’est qu’au début du mois qu’un lanceur d’alerte sur Facebook a accusé la société d’avoir gravement induit en erreur les investisseurs et le public en matière de sécurité et d’avoir volontairement autorisé la présence de désinformation politique. Alors que Mark a personnellement abordé les questions de confidentialité et de sécurité lors de Facebook Connect, affirmant qu’ils seront présents dans le métaverse dès le premier jour, beaucoup restent sceptiques.