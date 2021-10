Facebook a accusé des journalistes de se coordonner avec une équipe de relations publiques pour promouvoir des documents divulgués qui, selon la société, dénaturent ses pratiques commerciales lundi.

« En ce moment, plus de 30 journalistes terminent une série coordonnée d’articles basés sur des milliers de pages de documents divulgués », a tweeté lundi le vice-président des communications de Facebook, John Pinette. « Nous entendons dire que pour obtenir les documents, les points de vente devaient accepter les conditions et un calendrier établis par l’équipe de relations publiques qui a travaillé sur les documents divulgués précédemment. »

La pratique consistant à demander aux journalistes d’accepter de publier leurs articles à un certain moment est connue sous le nom d’embargo sur la presse, et c’est une pratique courante dans l’industrie des relations publiques. Les rédactions ont également collaboré lors d’enquêtes, comme dans le cas de l’enquête sur la société israélienne de logiciels espions NSO Group en juillet.

Bien que Pinette n’ait pas nommé le cabinet de relations publiques qui, selon lui, travaillait avec des journalistes pour promouvoir les documents divulgués, le Washington Free Beacon a rapporté plus tôt ce mois-ci que le cabinet de conseil Bryson Gillette, dirigé par l’agent démocrate Bill Burton, a travaillé avec la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen dans rapport à ses révélations. Burton a fondé le comité d’action politique démocrate Priorities USA Action et a siégé au conseil d’administration du Center for Human Technology à but non lucratif.

Haugen elle-même est une donatrice démocrate, contribuant de l’argent à plusieurs candidats, dont la représentante désormais démocrate Alexandria Ocasio-Cortez de New York.

Pinette a déclaré qu’il y avait eu une « campagne de ‘gotcha’ orchestrée » par des organes de presse pour dénaturer les documents internes et les pratiques commerciales de Facebook.

« Une sélection organisée parmi des millions de documents sur Facebook ne peut en aucun cas être utilisée pour tirer des conclusions justes à notre sujet », a déclaré Pinette. « En interne, nous partageons les travaux en cours et débattons des options. Toutes les suggestions ne résistent pas à l’examen minutieux que nous devons appliquer aux décisions affectant tant de personnes. »

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected].org