Facebook admet qu’Instagram est toxique pour de nombreux adolescents

Instagram essaie de ne pas nuire à l’estime de soi de ses utilisateurs 1:25

. – Instagram dit qu’il cherche de nouveaux moyens de dissuader les utilisateurs de se concentrer sur leur apparence physique après que le Wall Street Journal a révélé que les chercheurs de Facebook ont ​​trouvé à plusieurs reprises la plate-forme de partage de photos toxique pour les adolescentes.

Le journal a rapporté mardi que des chercheurs de Facebook, la société qui a acheté Instagram en 2012, ont mené des études au cours des trois dernières années sur la façon dont l’application affecte ses millions de jeunes utilisateurs.

La recherche montre que la plate-forme peut nuire à la santé mentale et à l’image corporelle, en particulier chez les adolescentes. Les dirigeants de Facebook ont ​​souvent minimisé les problèmes de santé mentale en public.

“Nous avons aggravé les problèmes d’image corporelle pour une adolescente sur trois”, lit-on dans une diapositive d’une présentation interne sur Facebook obtenue par le Wall Street Journal, qui résumait les recherches sur les adolescentes confrontées à ces problèmes.

Découvrez les nouvelles mesures d’Instagram contre les abus 0:38

Parmi les adolescents qui ont déclaré avoir des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des Américains ont attribué le désir de se suicider à Instagram, a montré une présentation, selon The Journal.

La réponse d’Instagram

Karina Newton, responsable des politiques publiques d’Instagram, a écrit dans un communiqué publié mardi faisant référence à l’article de journal selon lequel si Instagram peut être un endroit où les gens ont des “expériences négatives”, l’application donne également une voix aux personnes marginalisées et aide les amis et la famille à rester. connecté.

Newton a déclaré que la recherche interne de Facebook démontrait l’engagement de l’entreprise à « comprendre les problèmes complexes et difficiles auxquels les jeunes peuvent être confrontés, et qu’elle éclaire tout le travail que nous faisons pour aider ceux qui rencontrent ces problèmes ».

La recherche a été examinée par des cadres supérieurs de Facebook, selon The Journal, et a été citée dans une présentation de 2020 donnée au PDG Mark Zuckerberg.

Instagram s’est engagé à changer les utilisateurs, mais les critiques contre la plateforme continuent

Newton a déclaré mardi sur son blog qu’Instagram “se concentrait de plus en plus sur la lutte contre les comparaisons sociales négatives et l’image corporelle négative”. L’une des idées est d’encourager les utilisateurs à examiner différents sujets lorsqu’ils visionnent à plusieurs reprises un contenu de ce type.

“Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que ces stimuli aideront à orienter les gens vers un contenu qui les inspire et les élève, et dans une plus grande mesure changeront la partie de la culture Instagram qui se concentre sur l’apparence des gens”, a-t-il déclaré.

Cela pourrait ne pas suffire à apaiser les critiques. Facebook a réaffirmé en juillet qu’il allait de l’avant avec son projet de créer un compte Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, malgré l’opposition importante des parents et des législateurs à Washington.

Le développement d’Instagram pour les adolescents avance 0:31

Le sénateur Richard Blumenthal, un démocrate du Connecticut, a déclaré mardi que le rapport du Journal montre que Facebook connaît depuis des années « l’effet néfaste d’Instagram sur les jeunes », et que les avertissements de ses propres employés ont été « écartés au profit de la croissance ».

“Je suis consterné et alarmé que Facebook cible les adolescents avec des produits dangereux tout en cachant la science de leur impact toxique”, a déclaré Blumenthal sur Twitter. “Grâce aux audiences et à la législation, mon sous-comité du commerce agira pour protéger les enfants et soutenir les parents.”

Comment obtenir de l’aide pour une personne qui pourrait se suicider

Appelez le 1-800-273-8255 aux États-Unis pour joindre la ligne nationale de prévention du suicide. Fournit une assistance gratuite et confidentielle 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux personnes en crise suicidaire ou en détresse. Vous pouvez en savoir plus sur leurs services ici, y compris leur guide sur ce qu’il faut faire si des signes suicidaires sont identifiés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également appeler le 1-800-273-8255 pour parler à quelqu’un de la façon dont vous pouvez aider une personne en crise. Appelez le 1-866-488-7386 pour TrevorLifeline, un service de conseil en prévention du suicide pour la communauté LGBTQ.

Pour une assistance en dehors des États-Unis, l’Association internationale pour la prévention du suicide fournit un répertoire mondial de ressources et de lignes d’assistance internationales. Vous pouvez également vous tourner vers Befrienders Worldwide.