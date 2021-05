Facebook admet sa défaite face à la politique de confidentialité controversée de WhatsApp – .

Facebook a choqué les utilisateurs de WhatsApp au début de 2021 avec une invite leur demandant d’accepter une nouvelle politique de confidentialité pour permettre à WhatsApp de partager plus de données avec Facebook ou risquer de perdre l’accès à leurs comptes. L’invite indiquait que la nouvelle politique de confidentialité entrerait en vigueur le 8 février et n’offrait aux utilisateurs aucun moyen de se retirer. Ce n’était pas une surprise pour les personnes qui savent comment fonctionne Facebook. La société stocke les données des utilisateurs qui sont ensuite transformées en publicités personnalisées lucratives. Facebook a déjà menti sur la connexion de comptes WhatsApp à des comptes Facebook. Facebook souhaite monétiser une application pour laquelle il a payé près de 20 milliards de dollars il y a plusieurs années.

Les utilisateurs de WhatsApp ont riposté. Des millions de personnes ont afflué vers des services concurrents tels que Signal et Telegram, ce qui a incité Facebook à retarder les changements de confidentialité prévus. La société est passée en mode panique, expliquant que les principales fonctionnalités de cryptage de bout en bout de WhatsApp ne disparaîtraient pas et que personne n’aurait accès aux messages ou aux appels. Facebook n’a jamais expliqué pourquoi les utilisateurs devaient accepter la nouvelle politique de confidentialité, qui régissait les données de commerce électronique pour les utilisateurs de WhatsApp qui souhaitaient interagir avec des entreprises via WhatsApp.

Facebook a lancé un ultimatum aux utilisateurs. La politique de confidentialité devra être acceptée avant le 15 mai. Le non-respect de cette règle entraînerait une expérience WhatsApp paralysée. Les utilisateurs seraient essentiellement bannis de l’application, car ils ne seraient pas en mesure de lire ou d’envoyer des messages. Mais maintenant, à quelques jours de la date limite, Facebook a admis sa défaite. L’acceptation de la politique de confidentialité n’est plus obligatoire pour utiliser l’application. Rien n’arrivera aux utilisateurs qui se désengagent.

Press Trust of India a annoncé la nouvelle sur Twitter:

WhatsApp abandonne la date limite du 15 mai pour accepter la politique de confidentialité, indique qu’aucun compte ne sera supprimé si les conditions ne sont pas acceptées par les utilisateurs – Press Trust of India (@PTI_News) 7 mai 2021

Facebook a confirmé à The Next Web que rien n’arriverait aux utilisateurs de WhatsApp qui refusent d’accepter les modifications de la politique de confidentialité le 15 mai:

Alors que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les ont acceptées, nous apprécions que certaines personnes n’aient pas encore eu la chance de le faire. Aucun compte ne sera supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et personne ne perdra non plus les fonctionnalités de WhatsApp. Nous ferons un suivi avec des rappels aux gens au cours des prochaines semaines.

Selon le commentaire ci-dessus, la majorité des utilisateurs ont accepté les nouvelles conditions d’utilisation. Facebook continuera également à pousser ceux qui ne les ont pas acceptés. Mais cela ne punira pas les personnes qui ne veulent pas accepter de partager plus de données avec Facebook. Il n’y a pas non plus de nouvelle date limite pour accepter la nouvelle politique de confidentialité.

Malgré le commentaire ci-dessus, Facebook n’a pas modifié sa page FAQ sur ce qui arrive aux utilisateurs qui n’acceptent pas la mise à jour. Le document d’assistance indique toujours que la fonctionnalité WhatsApp sera limitée après le 15 mai:

D’un autre côté, Facebook vient de créer un autre problème pour lui-même. Facebook permet aux utilisateurs d’utiliser WhatsApp sans accepter les modifications de confidentialité. Mais il n’y a aucun moyen pour les utilisateurs qui ont accepté les nouvelles conditions de changer d’avis et de rejeter les changements. De nombreuses personnes ont peut-être accepté la nouvelle politique de confidentialité par crainte de perdre l’accès à l’une des principales applications de chat sur leur téléphone.

