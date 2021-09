Facebook affirme avoir dépensé 13 milliards de dollars pour la sécurité des utilisateurs depuis 2016

in

Les 13 milliards de dollars que Facebook a prétendu dépenser confirment également sa promesse de 2018. (.)

Facebook a dépensé 13 milliards de dollars pour la “sûreté et la sécurité” des utilisateurs depuis 2016 avec un effectif dédié de 40 000 personnes, a déclaré le géant américain des médias sociaux à la suite d’une semaine de fuites dans le Wall Street Journal.

La société a déclaré que les fuites du Wall Street Journal manquaient de contexte important sur des problèmes complexes et ont révélé les chiffres pour montrer comment elle a résolu les problèmes sur Facebook et Instagram.

Dans un article de blog, Facebook a déclaré : « Dans le passé, nous n’avons pas abordé les problèmes de sûreté et de sécurité assez tôt dans le processus de développement de produits.

« Mais nous avons fondamentalement changé cette approche. Aujourd’hui, nous intégrons des équipes se concentrant spécifiquement sur les problèmes de sécurité et de sûreté directement dans les équipes de développement de produits, ce qui nous permet de résoudre ces problèmes pendant notre processus de développement de produits, et non après.

Le Wall Street Journal avait allégué que Facebook avait retardé l’action malgré la connaissance de graves problèmes tels que la désinformation de Covid-19 et l’effet émotionnel négatif sur les utilisateurs de la plate-forme. Cependant, il a retardé la résolution de ces problèmes par crainte d’affaiblissement de l’engagement. Le cadre de Facebook, Nick Clegg, a déjà publié une réfutation et accusé le journal d’avoir délibérément déformé ce que la société essayait de faire.

La réponse de Facebook revoit les allégations du Journal sous un jour positif – en se concentrant sur la façon dont il a répondu et non sur le fait que ces actions soient arrivées trop tard. Il a mis en évidence la suppression de 20 millions de faux contenus sur le Covid-19 et la vaccination et le blocage de 3 milliards de faux comptes rien qu’au premier semestre 2021.

Les chiffres de Facebook sont une mise à jour de ses chiffres antérieurs. En 2017, l’entreprise comptait 10 000 employés, dont des sous-traitants externes, travaillant sur la sûreté et la sécurité et s’est engagé à doubler ce chiffre d’ici un an.

Les 13 milliards de dollars que Facebook a prétendu dépenser confirment également sa promesse de 2018 de consacrer des milliards de dollars chaque année à la sûreté et à la sécurité. Facebook a été contraint de faire des promesses très médiatisées d’investir dans la région en 2017 et 2018, lorsqu’il a été soumis à un examen minutieux de son rôle dans la controverse sur la protection de la vie privée et les campagnes de propagande électorale de Cambridge Analytica.

