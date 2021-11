Facebook ajoute de nouveaux cours de certificat en analyse marketing et création de réalité augmentée

Envisagez-vous un changement de carrière en 2022, ou peut-être cherchez-vous à améliorer vos compétences pour garder une longueur d’avance sur l’évolution du métaverse ?

Facebook a lancé aujourd’hui deux nouveaux cours de certificat qui peuvent vous aider, le premier se concentrant sur l’analyse marketing avancée et le second sur la création et le développement de RA, vous aidant à faire progresser vos compétences dans ces domaines de demande croissante.

Comme expliqué par Facebook :

« Développé en partenariat avec Coursera, le certificat de carrière Facebook Marketing Analytics vous offre des compétences recherchées pour vous aider à démarrer votre carrière en tant qu’analyste marketing, aucune expérience n’est nécessaire. »

Le cours Marketing Analytics couvre divers aspects de l’analyse et de la mesure avancées, notamment l’identification des sources de données, l’utilisation de Python pour trier les données et l’évaluation de l’efficacité de la publicité.

La nouvelle certification de créateur Spark AR permettra quant à elle aux créateurs AR de niveau avancé de mieux distinguer leurs compétences AR sur le marché, avec des techniques de création de niveau supérieur et des informations pour mieux informer votre processus de création AR. Ce qui, compte tenu de la montée en puissance attendue de la RA, pourrait devenir un domaine de demande majeur dans les années à venir.

Les deux cours fournissent une certification officielle, avec un certificat numérique à la fin, que vous pouvez afficher sur votre profil LinkedIn et/ou n’importe où ailleurs applicable.

Les diplômés ont également accès au Facebook Certification Career Network, « une plate-forme de recherche d’emploi pour les diplômés et les professionnels certifiés pour se connecter avec plus de 130 meilleurs employeurs qui se sont engagés à rechercher des talents via notre programme de certification ».

Les entreprises qui cherchent à recruter des recrues via le Career Network incluent BBDO, dentsu, Havas Media, Vayner Media, etc.

Cela pourrait être le tremplin dont vous avez besoin pour faire le prochain saut de carrière. Les cours sont hébergés par Coursera et sont donc soumis aux frais mensuels de Coursera, mais une période d’essai gratuite est disponible et les coûts relatifs sont faibles, compte tenu des avantages pour la carrière.

Facebook propose également un programme de certificat professionnel en marketing des médias sociaux, qui couvre tous les aspects d’une gestion efficace des médias sociaux, y compris des informations avancées sur les programmes sociaux payants (avec une orientation spécifique à Facebook).

Cela pourrait valoir la peine d’y jeter un coup d’œil si vous êtes passionné par l’espace et que vous souhaitez faire passer vos compétences au niveau supérieur.

Vous pouvez en savoir plus sur les différents cours de certification de Facebook ici.