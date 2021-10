Avez-vous des profils de réseaux sociaux que vous consultez régulièrement, uniquement par dépit ?

Vous connaissez ceux-là – ce gars avec qui vous fréquentiez qui tweete maintenant des théories du complot radicales, cet ancien professeur d’école que vous n’aimiez vraiment pas, d’anciens employeurs ou collègues à qui vous ne souhaitez pas nécessairement du bien.

Tout le monde en a un ou deux, et maintenant, avec cette nouvelle fonctionnalité, Facebook facilite un peu l’enregistrement sur eux, avec des onglets « Accès rapide » dans la recherche qui mettent en évidence vos profils, pages et fonctions les plus recherchés dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Radu Onescu (et partagé par Matt Navarra), au cours du week-end, Facebook a commencé à tester les nouveaux onglets d’accès rapide, qui apparaissent en haut du panneau de recherche, au-dessus de vos « recherches récentes ».

Ce qui n’est probablement pas un gain de temps majeur, bien sûr, car vous pouvez facilement rechercher tout ce que vous voulez trouver via des mots-clés dans la zone de requête, tandis que vous pouvez également appuyer sur vos recherches les plus récentes pour interroger à nouveau la même chose. Mais cela facilite un peu l’accès rapide aux profils sur lesquels vous vous connectez toujours, qui sont très probablement des personnes et/ou des pages que vous ne suivez pas, car leurs publications apparaîtraient déjà dans votre flux principal.

Ce qui signifie que vous êtes probablement en train de les surveiller pour d’autres raisons, autres que simplement pour rester en contact avec des amis. En ce qui concerne l’utilisation, cela pourrait également aider à faciliter le harcèlement sur Facebook, en gardant ces points d’accès rapide en haut de l’écran, dans la position la plus visible dans la recherche, vous invitant à garder un œil sur les personnes au-delà de vos connexions.

Facebook dispose bien sûr de divers outils de confidentialité qui permettent aux utilisateurs de s’en protéger. Mais encore, je ne suis pas sûr de voir un cas d’utilisation majeur pour ces nouveaux onglets, en dehors de fouiller régulièrement les profils des personnes et des pages que vous ne suivez pas, ce qui semble un peu étrange.

C’est un ajout relativement mineur de toute façon, qui ne semble pas ajouter un tas au processus. Et comme souligné dans l’exemple ci-dessus, il pourrait également être utilisé pour aider les utilisateurs à accéder rapidement aux fonctionnalités de Facebook, en plus de leurs profils les plus recherchés, tout en aidant les utilisateurs à rester en contact avec les pages qu’ils envisagent de suivre, en les gardant en tête, avec un logo inclus pour la marque.

Cela n’aura probablement pas un grand impact sur les comportements des utilisateurs, mais cela peut aider les utilisateurs à garder un peu plus facilement un œil sur les éléments clés, et peut-être aussi sur les pages.

Le nouveau test est disponible pour certains utilisateurs de Facebook, aucun mot sur un déploiement plus large à ce stade.