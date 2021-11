Facebook ajoute de nouveaux outils de monétisation pour les créateurs et poursuit sa bataille avec Apple sur les frais

Facebook – maintenant Meta – n’est toujours pas satisfait d’Apple et de son insistance à réduire de 30% les abonnements des fans, ainsi que tout autre achat intégré.

Et il trouve progressivement des moyens de riposter et d’aider les utilisateurs à subvertir les frais de transaction d’Apple. Son dernier élément sur ce front concerne les abonnements de fans et propose de nouvelles options pour garantir que les créateurs reçoivent leur part intégrale de l’argent des fans.

Comme l’explique le PDG de Meta Mark Zuckerberg :

« Alors que nous construisons pour le métaverse, nous nous concentrons sur la création d’opportunités pour les créateurs de gagner de l’argent grâce à leur travail. Les frais de 30 % qu’Apple prend sur les transactions rendent cela plus difficile, nous mettons donc à jour notre produit d’abonnement afin que les créateurs puissent désormais gagner plus. »

La principale nouveauté sur ce front est un nouveau processus de redirection qui aidera les créateurs à guider les abonnés potentiels à s’inscrire en dehors de l’application Facebook, renversant ainsi la réduction de 30% d’Apple.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, Facebook a ajouté un nouveau lien promotionnel personnalisé dans Creator Studio que les créateurs peuvent ensuite partager, par e-mail ou par SMS, pour rediriger les abonnés en dehors de l’application.

Comme expliqué par Facebook :

« À partir d’aujourd’hui, nous offrons aux créateurs la possibilité de diriger les gens vers un site Web pour terminer leur achat d’abonnement à l’aide de Facebook Pay. Lorsque les gens achètent des abonnements sur ce site Web sur le Web ou sur mobile, les créateurs pourront conserver 100 % de l’argent qu’ils gagnent, hors taxes. »

Je veux dire, Facebook n’est même pas subtil sur l’objectif visé ici, ce qui va sans aucun doute irriter Apple, qui a déjà affronté Facebook pour ses frais d’achat dans l’application, comme indiqué, ainsi que ses mises à jour avancées de confidentialité iOS qui ont eu un impact significatif sur les activités publicitaires de Facebook.

Il n’y a pas d’amour perdu entre les deux géants de la technologie, et il sera intéressant de voir si et comment Apple cherche à se venger de la dernière tentative de Facebook de subvertir son processus de collecte de revenus.

La mise à jour fait partie de plusieurs nouveaux changements apportés aux outils d’abonnement des fans de Facebook, qu’il cherche à accélérer avant les vacances, où les utilisateurs auront probablement plus de temps pour se connecter.

Facebook lance également un nouveau programme de bonus pour les créateurs approuvés, qui allouera des paiements entre 5 $ et 20 $ pour chaque nouvel abonné qu’ils s’inscrivent d’ici la fin de 2021.

« Les créateurs peuvent gagner un bonus allant jusqu’à 10 000 $ au cours du programme. C’est sur invitation uniquement dans les 27 marchés où la fonctionnalité d’abonnement est disponible pour les créateurs. Nous espérons étendre ce programme de bonus et d’autres dans les mois à venir pour aider davantage de créateurs à créer des entreprises d’abonnement durables sur Facebook.

Construire la plate-forme la plus attrayante pour les créateurs est essentiel pour garantir que chaque application maintient un flux cohérent de contenu populaire et divertissant, et ce nouveau programme de bonus fournira aux créateurs Facebook un autre moyen de créer une communauté dans l’application, en les gardant idéalement plus alignés sur Facebook. les outils avancent.

Les créateurs intéressés peuvent en savoir plus sur le programme de bonus d’inscription de Facebook ici.

Facebook ajoute également de nouveaux outils utiles à Creator Studio, notamment une nouvelle ventilation des revenus estimés pour aider les créateurs à comprendre exactement comment ils gagnent de l’argent auprès de leurs fans.

Et cela est également important – Facebook offre en outre aux créateurs un nouveau moyen de télécharger les adresses e-mail de leurs abonnés, offrant ainsi une voie directe vers un engagement accru de l’audience.

C’est un grand pas sur le front de la portabilité des données, et cela fournira plus de moyens aux créateurs de maximiser leurs efforts de renforcement de la communauté, à la fois sur et hors Facebook. Ce qui pourrait éventuellement avoir des impacts négatifs sur la rigidité de Facebook à cet égard – mais l’avantage probable sera un plus grand engagement parmi les communautés originaires de Facebook, qui verront alors encore plus d’interactions sur la plate-forme comme base principale de choix.

C’est un ajout précieux et intéressant dans tous les cas, qui ouvrira de nouvelles opportunités importantes, de diverses manières, pour les créateurs de Facebook.

Enfin, Facebook ajoute également de nouveaux types de badges pour les abonnés dans les flux en direct.

« Dans les diffusions en direct, les badges d’abonné seront différenciés en fonction de la durée d’abonnement d’une personne, tandis que lors des anniversaires de leurs abonnements, les commentaires des abonnés seront mis en évidence avec des couleurs et une animation spéciales afin qu’ils se démarquent de la foule. »

Les badges dédiés offrent aux créateurs un moyen simple de montrer un peu plus d’amour à ceux qui paient des supporters, ce qui peut renforcer davantage ces liens et fidéliser ces téléspectateurs. Les nouveaux types de badges de célébration fourniront un contexte supplémentaire à cet égard, ainsi que plus d’invites à l’engagement pour maximiser l’engagement.

Comme pour toutes les plateformes sociales, créer les outils les plus rentables et les plus bénéfiques pour les créateurs est essentiel pour retenir les meilleurs talents et le public qui vient les regarder. TikTok travaille toujours sur ses cadres de monétisation des créateurs, tandis que YouTube et Facebook, au moins à l’heure actuelle, ont un avantage distinct sur ce front, compte tenu de la maturité et du développement de leurs outils de revenus de créateurs, qui peuvent aider à faire de ces utilisateurs de véritables millionnaires, basé sur l’engagement de la plate-forme uniquement.

Et lorsque vous prenez également en compte la croissance constante de Facebook Gaming et le lien plus large entre la culture du jeu et les tendances générales du Web, vous pouvez voir pourquoi ces nouveaux ajouts sont si importants et comment ils pourraient jouer un rôle important pour aider Facebook à reconquérir les jeunes et passer à l’étape suivante de la connexion numérique.