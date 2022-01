Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités à Creator Studio, notamment les faits saillants des histoires et l’affichage de la chronologie pour les publications

Facebook a ajouté de nouveaux éléments à Creator Studio pour marquer la nouvelle année, notamment une option de prévisualisation des histoires pour les téléchargements de vidéos et une nouvelle façon de prévisualiser l’apparence de votre contenu publié dans le flux.

L’ajout principal est les clips mettant en évidence les histoires pour les téléchargements vidéo, ce qui prend un segment de prévisualisation de 20 secondes de votre vidéo complète pour publier en tant qu’histoire Facebook et/ou Instagram.

Comme expliqué dans cette invite, partagée par Matt Navarra, la nouvelle option vous permet de « partager un clip vidéo avec votre histoire », afin de générer des vues de votre clip vidéo complet.

Le processus, jusqu’à présent, est assez basique – Creator Studio mettra automatiquement en surbrillance un segment de prévisualisation de votre vidéo complète, que vous pourrez ensuite déplacer, bien que vous ne puissiez pas réellement éditer ou créer, en tant que tel, vous ne pouvez choisir qu’un segment parmi votre vidéo à utiliser comme aperçu.

Une fois que vous avez choisi le segment, vous pourrez alors publier ce clip dans votre histoire Facebook, avec un bouton CTA « Voir plus » au bas du panneau Histoires pour amener les gens à votre clip principal.

Cela pourrait être un moyen pratique de mieux faire connaître vos vidéos téléchargées, et ce n’est pas trop intrusif en tant qu’option Histoires, avec les courts clips teaser menant à l’expérience de visionnage complète.

Bien qu’il soit intéressant que Facebook cherche à encourager ce type d’utilisation des Stories, étant donné qu’Instagram a cherché à plusieurs reprises à empêcher les gens de re-partager les publications de flux vers les Stories, y compris les vidéos, en raison, semble-t-il, des plaintes des utilisateurs.

Cela semble être très similaire au partage de publications de fil en tant que Stories, mais cela a peut-être plus de sens sur Facebook, et/ou inciter plus de personnes à visionner plus de contenu vidéo est globalement plus bénéfique pour l’engagement que les impacts potentiels sur l’expérience utilisateur des Stories .

Un autre nouvel ajout à Creator Studio est une vue chronologique pour vos publications de Pages publiées dans l’application, offrant plus de transparence quant à l’apparence de vos publications dans les flux d’utilisateurs.

Cela ajoute un autre élément aux options de gestion de votre page via l’application, qui reste un outil de publication clé sur les plateformes tierces en raison de sa capacité à vous montrer exactement comment vos publications Facebook et Instagram apparaîtront dans le flux, permettant des options d’édition et de personnalisation améliorées. .

En tant que tel, Creator Studio reste un outil important pour de nombreux gestionnaires de médias sociaux, en particulier ceux qui publient des vidéos, et il est bon de voir Meta continuer d’ajouter de nouvelles options et améliorations pour améliorer l’expérience utilisateur et offrir plus de moyens de gérer vos publications de Page.

Ces ajouts ne changent absolument pas la donne, mais ils offrent plus d’options de publication, et il peut être intéressant d’expérimenter les nouveaux aperçus vidéo Stories pour voir s’ils contribuent à attirer plus d’attention sur vos téléchargements.