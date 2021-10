Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités à Messenger pour Halloween, de nouvelles invites pour promouvoir les effets de mots

Facebook cherche à aider les utilisateurs de Messenger à entrer dans l’esprit d’Halloween avec un nouvel ensemble d’effets AR thématiques et de nouveaux arrière-plans vidéo et autocollants pour vos discussions textuelles et vidéo.

Tout d’abord, Facebook ajoute quatre nouveaux «mondes hantés», disponibles sur Messenger et Instagram, qui permettront aux utilisateurs d’explorer les fonctionnalités AR sur le thème d’Halloween dans chaque application.

Comme décrit par Facebook :

« Explorez quatre mondes hantés – un labyrinthe habité par des goules, une ruche robotique animée, une nébuleuse remplie de fantômes (à venir le 23 octobre) et une planète brumeuse remplie d’une flore sinistre (à venir le 30 octobre) – grâce à nos effets AR. »

De plus, les utilisateurs de Messenger pourront également essayer un nouveau pack d’arrière-plans et d’autocollants Halloween 360 :

Sur Messenger Kids, les utilisateurs pourront ajouter des cadres et des autocollants Halloween à leurs images partagées, tandis qu’ils pourront également adopter des fantômes d’animaux de compagnie virtuels qui vivront dans l’environnement AR.

En plus de ces mises à jour saisonnières, Facebook cherche également à étendre l’utilisation de son nouveau Word Effects, qu’il a annoncé en août. L’option voit des emojis spécifiques liés à votre utilisation de certains termes dans vos discussions.

Comme expliqué par Facebook :

« Maintenant, lorsque vous envoyez des messages autonomes comme « bonne nuit », « félicitations » et « jk », vous verrez une option pour créer un effet de mot pour ce terme, y compris une association d’emoji suggérée. »

Comme vous pouvez le voir ici, lorsque vous utilisez un mot déclencheur, tel que défini par vous, un flot de l’emoji que vous avez choisi flottera sur l’écran. Ce qui semble être très vite ennuyeux, mais dans tous les cas, Facebook souhaite que plus d’utilisateurs l’essayent, et les invites aideront certainement à sensibiliser.

Et enfin, Facebook ajoute également de nouveaux arrière-plans thématiques, y compris Dune et un visuel de « soins » relaxant, tout en ajoutant également des James Bond Soundmojis pour célébrer la sortie du dernier film de Bond.

Les options pourraient aider les utilisateurs à se plonger dans l’esprit de la saison, tandis que les options d’arrière-plan supplémentaires ajoutent une considération plus créative pour vos discussions, ainsi que les effets de mots.

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées dans Messenger à partir de cette semaine.