Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à suivre les Jeux paralympiques

Les Jeux Paralympiques 2021 commencent la semaine prochaine (le 24/8), et avant l’événement principal, Facebook a annoncé une nouvelle gamme d’outils pour aider les utilisateurs à participer aux Jeux et à se tenir au courant des derniers résultats et événements.

Tout d’abord, sur Facebook, les utilisateurs pourront bientôt accéder à un nouveau hub paralympique, qui fournira des informations actualisées sur les derniers résultats, actualités et faits saillants.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples de captures d’écran, le nouveau hub paralympique comprendra également des profils d’athlètes et d’équipes et des éléments interactifs – comme un quiz sur les Jeux pour aider à maximiser l’engagement. Le hub proposera également des publications liées à vos relations afin de mettre en évidence les principales conversations d’intérêt.

Le hub des Jeux Paralympiques de Facebook sera disponible à partir du 23 août et sera accessible en appuyant sur le hashtag #Paralympics.

Sur Instagram, le compte Instagram @Paralympics héberge désormais un nouvel effet AR qui permet aux utilisateurs de tenter de reproduire les mouvements de Someity, la mascotte officielle des Jeux paralympiques.

Le compte Paralympics a également partagé une gamme de contenu qui explique les règles et l’histoire derrière divers événements.

En plus de cela, le compte Instagram @Wethe15 héberge désormais un nouvel effet AR conçu pour aider les fans à promouvoir le mouvement «We the 15». « Nous les 15 » vise à mettre fin à la discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui représentent 15 % de la population mondiale.

Facebook héberge également une gamme de contenus paralympiques exclusifs, y compris une programmation en direct et des moments forts sur la page Facebook des Jeux paralympiques, des clips exclusifs en coulisses via Instagram Reels et une nouvelle expérience audio visuelle et spatiale WebXR ” qui recrée des moments phénoménaux par les athlètes paralympiques “.

Et enfin, Facebook a également lancé une nouvelle série de courts métrages en quatre parties, en collaboration avec l’IPC, qui fournit plus de contexte sur l’esprit des Jeux Paralympiques et comment l’événement a facilité un changement positif pour les communautés handicapées du monde entier. Les vidéos mettent également en évidence le rôle que joue Facebook dans ce changement.

Selon Facebook :

“En soutien à #WeThe15, et disponible via la page Facebook des Jeux Paralympiques, la série montre comment Facebook aide les communautés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil et en Nouvelle-Zélande à se réunir en ligne – et l’impact réel que cela a hors ligne.”

Les Jeux paralympiques sont un événement important, à la fois en facilitant l’inclusion et en offrant à tous les athlètes l’occasion de concourir et de mettre en valeur leurs compétences. En tant que tel, il est bon de voir Facebook fournir des outils pour encourager la participation et l’engagement, tout en donnant aux athlètes paralympiques un moyen de maintenir le lien avec leurs communautés de supporters.