Facebook ajoute de nouvelles fonctionnalités pour les Jeux olympiques de Tokyo, notamment un hub de jeux et des effets AR

Les Jeux olympiques de 2020 retardés par COVID étant maintenant en cours à Tokyo, Facebook a présenté une gamme d’outils pour aider les utilisateurs à participer à l’événement, y compris un hub dédié aux Jeux, des effets AR pour les histoires et des faits saillants vidéo pour vous tenir au courant.

Le principal ajout de Facebook est son nouveau hub des Jeux, qui comprendra des faits saillants, des aperçus des équipes et des athlètes, des explications sur les événements et plus encore.

Le hub contiendra également des notes sur l’histoire olympique pour un contexte supplémentaire, et mettra également en évidence les publications de vos amis sur les Jeux. Vous pouvez également suivre le hub pour recevoir des alertes sur les mises à jour des jeux.

Vous pouvez consulter le hub Facebook Olympics ici ou en cliquant sur les hashtags #Olympics ou #Tokyo2020 dans l’application.

Sur Instagram, vous pouvez participer aux Jeux via deux nouveaux effets AR, qui sont désormais accessibles via les onglets effets sur les comptes @olympics et @Tokyo2020.

Comme expliqué par Facebook :

“Dans un effet AR, les fans peuvent tenter de reproduire les mouvements de Miraitowa, la mascotte officielle des Jeux Olympiques et gagner des médailles AR pour leurs performances. Un autre effet présente la musique rythmique officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.”

En ce qui concerne les effets AR, ils ne sont pas étonnants, mais c’est une autre façon de s’engager avec un contenu thématique, qui pourrait intéresser ceux qui ressentent la fièvre de l’or et recherchent d’autres moyens de participer.

Sur WhatsApp, Facebook a publié un nouveau chatbot pour les Jeux olympiques, qui fournira des détails sur le calendrier des Jeux, des informations sur les diffusions locales et les dernières nouvelles et classement des médailles.

​​Le chatbot comprendra également des autocollants officiels, ainsi que des quiz sur les différents événements olympiques pour stimuler l’engagement des fans.

Et enfin, Facebook hébergera également directement et indirectement des vidéos des moments forts des Jeux tout au long de l’événement.

« Dans certains pays, les fans auront accès aux temps forts de Tokyo 2020, aux profils des athlètes et aux interviews tout au long des Jeux via les pages Facebook et les comptes Instagram des diffuseurs olympiques officiels. Cela inclut NBC Universal aux États-Unis, Eurosport pour certaines parties de l’Europe, et beIN au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Dans certains territoires, dont l’Inde, la Russie, l’Afrique subsaharienne et l’Amérique latine hispanophone, les fans peuvent voir les moments forts de la journée depuis Tokyo sur la page Facebook officielle des Jeux olympiques.

Il est difficile d’estimer à quel point les Jeux seront importants cette année, compte tenu du retard du COVID et de la situation pandémique en cours dans le pays hôte, le Japon. Même maintenant, avec des événements en cours, on a toujours l’impression qu’il pourrait être annulé à tout moment, ou qu’une épidémie pourrait se produire dans le village olympique, ce qui tempère quelque peu l’enthousiasme autour de l’événement.

Il y a aussi le fait qu’il n’y aura pas de fans pour la première fois – ce qui signifie que si quelqu’un bat un record du monde, il sera accueilli par une poignée d’applaudissements de la part des entraîneurs, et en dehors de cela, un silence glacial tout au long de ces immenses stades.

Cela semble être un événement très étrange, mais peut-être que les gens souhaitent également échapper aux blocages et aux préoccupations en cours. Peut-être qu’alors, les Jeux olympiques arrivent juste au bon moment.

Compte tenu de l’incertitude, personne ne sait vraiment à quoi s’attendre – mais si vous recherchez plus d’informations sur les Jeux et les moyens de vous engager, Facebook a désormais des options à considérer.