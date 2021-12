Facebook ajoute de nouvelles informations sur les tendances dans Creator Studio, qui pourraient vous aider à façonner votre stratégie de publication

Facebook cherche à fournir plus d’informations sur le contenu dans Creator Studio avec le déploiement d’un nouvel élément « Centre d’inspiration », qui met en évidence le contenu tendance et les hashtags dans les catégories liées à votre page d’entreprise.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, publiées par l’expert des médias sociaux Matt Navarra, lorsqu’il sera disponible, vous pourrez accéder au nouveau Hub Inspiration depuis l’onglet Accueil de Creator Studio.

Sur le côté droit de l’écran, vous pouvez voir la première des nouvelles informations, avec des hashtags et des vidéos tendance des dernières 24 heures, publiés par des pages similaires à la vôtre, affichées au-dessus d’une invite « En savoir plus ».

Lorsque vous accédez au nouveau hub, vous disposez d’une gamme de filtres supplémentaires pour consulter le contenu tendance de Facebook, notamment la catégorie de page, le type de contenu, la région, etc.

Cela pourrait être extrêmement utile pour apprendre à quoi les utilisateurs de Facebook réagissent et avec quoi les personnes de votre marché cible s’engagent dans l’application.

Le Hub comprend également des informations sur les hashtags tendance, dans le délai que vous avez choisi, ce qui peut vous aider davantage à tirer parti des discussions sur les tendances.

La valeur des hashtags sur Facebook est encore sujette à débat, mais vous noterez également que vous pouvez filtrer les résultats affichés par plate-forme, de sorte que vous pouvez également afficher les tendances des hashtags Instagram, ce qui pourrait être très utile pour maximiser votre portée.

Une grande partie de ce type d’informations est disponible dans CrowdTangle, la plate-forme d’analyse de Facebook pour les journalistes, depuis un certain temps, mais tout le monde n’a pas accès aux données de CrowdTangle, ce qui pourrait en faire une proposition encore plus précieuse pour de nombreux spécialistes du marketing.

Bien sûr, la performance globale est vraiment liée à votre propre création et à la réflexion sur l’action que vous souhaitez que votre public entreprenne lors de la lecture de vos messages. Mais en termes de détection de nouvelles tendances de contenu, y compris l’utilisation des hashtags, la longueur des légendes, les vidéos par rapport aux publications d’images, et plus encore, il y a beaucoup à tirer de ces outils et filtres.

C’est un ajout analytique important – nous avons demandé à Facebook plus d’informations sur le déploiement de la nouvelle option, et si elle est déjà au-delà du mode test, etc. Nous mettrons à jour ce message si / quand nous aurons des nouvelles.