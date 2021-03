Facebook ajoute de nouvelles options de monétisation pour les créateurs, y compris des publicités dans de courts clips vidéo

Facebook a annoncé une gamme de nouvelles options de monétisation pour les créateurs, en mettant l’accent sur de courts clips vidéo – ce qui pourrait mettre plus de pression sur TikTok, qui travaille toujours sur ses propres programmes de partage des revenus.

Tout d’abord, sur la vidéo courte – Facebook a annoncé que les créateurs pourront désormais gagner de l’argent grâce à des vidéos d’une durée d’une minute seulement, « avec une annonce à interruption minimale diffusée en 30 secondes ».

« Pour les vidéos de trois minutes ou plus, une annonce peut être diffusée pendant 45 secondes. Auparavant, seules les vidéos de trois minutes ou plus pouvaient être monétisées avec des annonces InStream, avec une annonce diffusée au plus tôt 1 minute. »

Fournir la capacité de générer des revenus à partir de courts clips pourrait attirer davantage de créateurs sur Facebook et s’éloigner de TikTok, qui considère les intégrations de commerce électronique comme un outil clé pour lui permettre de fournir plus d’options de monétisation aux utilisateurs.

Bien sûr, une minute est toujours le double de la durée des clips Instagram Reels, donc Facebook ne fournit pas d’outils de monétisation pour tous les créateurs, ni pour son clone TikTok directement. Mais si vous créez déjà des clips populaires de 30 secondes, il n’est probablement pas difficile d’étendre votre contenu à une minute afin de se qualifier pour la monétisation.

Cela pourrait s’avérer un fort attrait pour ceux qui cherchent à diversifier leur portée.

En effet, Facebook note spécifiquement que le contenu de forme courte est une priorité, y compris les histoires:

« Nous nous concentrons particulièrement sur la monétisation des vidéos au format abrégé. Dans les semaines à venir, nous commencerons à tester la capacité des créateurs de contenu à monétiser leurs histoires Facebook avec des publicités qui ressemblent à des autocollants et reçoivent une partie des revenus qui en résultent. Le test initial est petit, nous espérons bientôt étendre à plus de créateurs de contenu. Et ensuite l’élargir à des vidéos de forme courte sur Facebook, offrant éventuellement un moyen pour les créateurs de contenu de monétiser ce contenu populaire.

On dirait que ça arrivera sur Reels, tandis que Facebook explore également d’autres formats d’annonces InStream « qui augmentent l’engagement grâce à des récompenses ou à des interactions avec les produits ».

Cela posera-t-il un défi important pour TikTok?

En plus de cela, Facebook est également mettre à jour ses critères d’éligibilité pour les annonces InStream.

Pour pouvoir bénéficier de la monétisation, les créateurs ont désormais besoin des éléments suivants:

600000 minutes vues au total à partir de toute combinaison de téléchargements de vidéos – à la demande, en direct et auparavant en direct – au cours des 60 derniers jours.

5 vidéos actives ou plus téléversements ou précédemment des vidéos en direct. Les vidéos doivent être publiées, non supprimées et conformes à nos Politiques de monétisation de contenu .

L’ajout de contenu en direct élargit la portée de la monétisation, tandis que les nouveaux paramètres offrent également plus de possibilités aux créateurs abrégés de se joindre.

Le live est un autre domaine clé, Facebook ouvrant ses options de monétisation de vidéos en direct à plus de créateurs – qui jusqu’à présent était un programme sur invitation uniquement. Maintenant, ceux qui cherchent à ajouter Les publicités InStream dans leurs diffusions en direct devront avoir 60 000 minutes en direct visionnées au cours des 60 derniers jours.

Facebook cherche également à accroître la notoriété de son programme de cadeaux Stars en direct, en fournissant des étoiles gratuites promotionnelles dans certains flux pour que les utilisateurs s’habituent davantage au processus.

L’investissement de Facebook 7 millions de dollars de crédits pour promouvoir l’utilisation de Stars, ce qui pourrait éventuellement voir plus de personnes faire un don à leurs streamers préférés via Stars, tout en présentant le potentiel de la monétisation des Stars à un plus grand nombre de diffuseurs.

Facebook a travaillé pour améliorer ses options Stars au cours des derniers mois – en décembre, il a décrit une gamme d’outils Stars à venir, y compris des graphiques animés à prix variables et des étoiles épinglées dans la section des commentaires.

Facebook cherche également à étendre l’utilisation des étoiles dans différents formats, avec un nouveau test de Stars pour la vidéo à la demande, tout en examinant comment ajouter des options Stars pour les clips vidéo de forme courte.

Et enfin, Facebook étend ses outils d’événements payants en ligne à plus de régions.

«Aujourd’hui, les événements en ligne payants se déroulent dans 20 pays, et nous allons étendre les événements en ligne payants à 24 pays supplémentaires dans les semaines à venir: Afrique du Sud, Argentine, Autriche, Bangladesh, Bolivie, Colombie, Danemark, Équateur, Égypte, Guatemala, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Malaisie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Pérou, Portugal, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Philippines, Turquie et les Émirats arabes unis. »

Facebook cherche également à étendre ses outils d’abonnement de fans à plus de régions.

Il est intéressant de considérer les impacts des diverses initiatives de monétisation de Facebook et comment elles pourraient avoir un impact sur le paysage plus large des créateurs. Facebook dit qu’il connaît une forte croissance à cet égard:

« De 2019 à 2020, le nombre de créateurs de contenu gagnant l’équivalent de 10 000 USD par mois a augmenté de 88% et les créateurs de contenu gagnant 1 000 USD par mois de 94%. »

Si Facebook peut augmenter le potentiel de revenus, cela attirera plus de créateurs – avec l’expansion du contenu de forme courte visant clairement à lutter contre la montée en puissance de TikTok et à offrir plus d’options à cette nouvelle vague de producteurs.

Alors que TikTok a continué de prendre de l’ampleur, le plus grand risque pour la plate-forme reste la monétisation efficace et l’aide à ses meilleurs créateurs pour gagner de l’argent – car s’ils ne peuvent pas le faire sur TikTok, ils finiront par passer à d’autres plates-formes comme Facebook et YouTube où ils peuvent gagner gros.

C’était un élément important dans la chute de Vine – finalement, sans outils de monétisation efficaces pour les courtes vidéos, les meilleurs créateurs de Vine sont passés à d’autres plates-formes, emportant leur large public avec eux, qui ont vu beaucoup devenir millionnaires alors que Vine se fanait lentement.

C’est pourquoi, comme indiqué, TikTok travaille d’arrache-pied pour ajouter des intégrations de commerce électronique et d’autres outils de génération de revenus, afin de garder ces grandes stars autour de vous – et pourquoi Facebook cherche maintenant à faire de la monétisation de vidéos courtes un objectif plus important, en maintenant la pression sur l’application montante.

Cela fonctionnera-t-il en faveur de Facebook? Ces nouvelles fonctionnalités offriront-elles des opportunités significatives aux créateurs?

Et étant donné les récentes actions de Facebook en Australie, où il a coupé les pages d’informations locales du jour au lendemain en raison d’un différend avec le gouvernement local, les créateurs seront-ils prêts à faire plus confiance à Facebook alors qu’ils cherchent à s’appuyer davantage sur ces outils?

Il y a de nombreuses questions à considérer, mais pour le moment, il est bon de voir Facebook ajouter plus d’options de monétisation et plus de moyens pour les créateurs de générer des revenus grâce à leurs efforts.