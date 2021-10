Facebook ajoute de nouvelles options d’expédition au marché facilitant davantage l’activité de commerce électronique

Facebook continue de faire évoluer ses outils d’achat sur la plate-forme, cette fois avec l’ajout de nouvelles options d’expédition sur Marketplace, qui permettront aux gens d’élargir leur pool d’articles à acheter, facilitant ainsi davantage d’activités de commerce électronique dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, la livraison sur Marketplace, qui est désormais disponible pour les utilisateurs britanniques, permettra aux vendeurs d’ajouter une estimation des frais de livraison à leur annonce, élargissant ainsi leur audience d’acheteurs potentiels.

Les navigateurs de la place de marché pourront également filtrer leurs recherches en fonction des options d’expédition, ce qui leur permettra de trouver plus facilement des annonces et des vendeurs étendus.

L’ensemble du processus ressemble beaucoup à eBay, même jusqu’aux notifications que l’acheteur reçoit finalement :

Ce qui est logique – Marketplace est eBay sur Facebook. Et bien qu’il ne retienne pas autant l’attention, il s’agit d’un élément croissant de l’application, avec un milliard d’utilisateurs de Facebook parcourant désormais les listes du marché chaque mois, offrant une passerelle clé pour les ambitions plus larges de l’entreprise en matière de commerce électronique.

Idéalement, Facebook aimerait rendre toutes les publications sur Facebook et Instagram achetables, ce qui entraînerait de nouveaux comportements habituels dans ses applications. Finalement, les utilisateurs finiraient par s’habituer à pouvoir acheter les produits affichés dans chaque publication qu’ils voient, ce qui pourrait alimenter de tout nouveaux comportements d’achat et faire des applications de Facebook un connecteur clé pour de nombreuses autres marques et commerçants.

Le succès de Marketplace est un marqueur clé du potentiel ici, et en soulignant cela, Facebook a également partagé de nouvelles informations sur les catégories de produits les plus populaires sur Marketplace avant la saison des vacances.

Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les catégories les plus populaires sur Marketplace aux États-Unis comprennent les articles ménagers, les meubles, les articles pour bébés et enfants, les vêtements et chaussures pour femmes, ainsi que (de façon assez surprenante) les voitures, les camions et les motos.

Je ne suis pas sûr que je serais prêt à acheter une voiture sur Facebook, mais il est clair que beaucoup de gens n’ont pas les mêmes réservations.

Facebook indique également qu’en septembre, les articles les plus recherchés sur Marketplace aux États-Unis étaient des bureaux, des canapés, des meubles de patio, des camping-cars et des bateaux, s’alignant sur le temps plus chaud et la réouverture dans de nombreuses régions.

« Au cours de l’été, nous avons également constaté une augmentation de 60 % de l’intérêt pour les vêtements sur Marketplace aux États-Unis. L’offre a également augmenté pendant cette période, le nombre d’annonces de vêtements à vendre ayant augmenté de 20 %.

Il est intéressant de voir comment Marketplace évolue, avec de nouvelles options de référencement et des publicités pour les marques intégrées au mix.

Facebook s’est également efforcé d’améliorer la sécurité du processus d’achat sur la place de marché, en ajoutant récemment de nouveaux éléments tels que les préférences de rencontre aux listes.

Il y a eu des inquiétudes importantes sur ce front, en particulier, avec divers incidents criminels, voire des meurtres, liés aux rencontres du marché. C’est un problème clé pour l’option croissante, mais avec l’ajout de l’expédition dans le mix, cela pourrait aider à atténuer certaines de ces préoccupations, tout en facilitant un potentiel d’achat encore plus direct et en flux, avec une portée d’un milliard de chercheurs chaque mois.

Cela vaut la peine de réfléchir à ce que cela pourrait signifier pour vos propres ambitions de commerce électronique et la portée de votre publicité avant les vacances.

Les nouvelles options d’expédition de Facebook sont déployées à la fois sur la place de marché et dans les groupes d’achat et de vente pour les utilisateurs au Royaume-Uni, tandis qu’elles sont également disponibles dans les groupes d’achat et de vente aux États-Unis.