Facebook ajoute de nouvelles sanctions pour les membres du groupe qui enfreignent à plusieurs reprises les règles de la plate-forme

Facebook a annoncé de nouvelles sanctions pour les membres du groupe qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles, ainsi que de nouvelles options de contrôle pour les administrateurs de groupe afin de contrôler le contenu potentiellement dangereux dans leurs groupes.

Tout d’abord, sur les nouvelles restrictions – Facebook mettra en œuvre de nouvelles pénalités de portée pour les membres du groupe dont les publications ont déjà enfreint les règles de Facebook n’importe où sur la plate-forme, limitant leur capacité à diffuser de la désinformation ou des discours haineux à tous les niveaux.

Comme expliqué par Facebook :

« Pour continuer à limiter la portée des personnes qui enfreignent nos règles, nous commencerons à rétrograder tout le contenu des groupes des membres qui ont enfreint nos normes communautaires n’importe où sur Facebook. Ces rétrogradations deviendront plus sévères à mesure qu’elles accumuleront plus de violations. »

C’est important, car les groupes privés, en particulier, restent un élément problématique, étant donné qu’ils sont à l’abri de l’examen public. Cela signifie que les gens peuvent partager du contenu potentiellement préjudiciable entre des pairs de la communauté qui y sont plus ouverts, et donc voir moins de sanctions en conséquence, tandis que ce changement restreindra davantage leur capacité à diffuser le même au-delà de leurs propres groupes, en instituant des sanctions générales pour les toutes les mesures d’exécution.

Donc, si vous partagez beaucoup de choses anti-vax dans votre groupe de liberté d’expression, il vaut mieux les garder là, car toute pénalité que vous encourez pour partager la même chose sur votre profil personnel limitera désormais votre capacité à diffuser la même chose partout ailleurs.

Facebook ajoute également un nouvel élément de modération appelé « Flagged by Facebook », qui permettra aux administrateurs de groupe d’afficher le contenu qui a été signalé pour suppression à venir avant qu’il ne soit présenté à l’ensemble de la communauté.

Selon Facebook :

« Les administrateurs peuvent alors soit examiner et supprimer le contenu eux-mêmes, soit demander un examen par Facebook et fournir des commentaires supplémentaires sur les raisons pour lesquelles ils pensent que ce contenu devrait rester sur la plate-forme. Signalé par Facebook implique les administrateurs dans l’examen du contenu plus tôt dans le processus, avant que les membres ne reçoivent un avertissement et que le contenu ne soit supprimé.

Cela ajoute un élément humain supplémentaire – et en particulier, les humains qui sont plus étroitement liés aux informations partagées, ce qui pourrait aider à éviter les suppressions erronées. Il servira également d’outil éducatif en quelque sorte pour aider les administrateurs à comprendre les types de publications que Facebook n’autorisera pas, ce qui pourrait encore améliorer l’interaction de groupe et voir une réduction du contenu violant.

Les nouvelles options surviennent alors que Facebook est confronté à davantage de questions sur ses décisions de modération, à la suite de l’exposition «Facebook Files» du Wall Street Journal. Les motivations de la plate-forme étant interrogées et de nouvelles preuves montrant que ses systèmes peuvent causer des dommages importants, il est important que Facebook fournisse davantage d’outils pour aider à répondre à ces préoccupations, à la fois du point de vue des relations publiques et d’une perspective plus large de la santé.

Facebook investit massivement dans ce travail et cherche continuellement à s’améliorer – ce n’est pas une réponse instinctive pour répondre à ces nouvelles préoccupations. Mais à mesure que la pression monte, il sera appelé à fournir encore plus d’outils comme celui-ci, ainsi qu’un aperçu de l’impact réel de tels efforts sur l’utilisation de la plate-forme.