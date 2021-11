Facebook ajoute des boutiques dans les groupes, des recommandations de nouveaux produits et des options d’affichage liées à l’engagement du groupe

Facebook ajoute encore un autre élément à sa poussée croissante de commerce électronique, cette fois avec l’ajout d’une gamme d’options d’achat et de découverte de produits en groupes, afin de capitaliser sur le ciblage de niche et l’engagement communautaire.

Le plus gros ajout est Shops in Groups, qui, en apparence, ajoute une option de boutique dédiée au sein de l’affichage de votre groupe Facebook.

Comme vous pouvez le voir ici, lorsqu’une boutique est disponible, il y aura un nouvel onglet « Boutique » dans les options de navigation de votre groupe, tandis que les articles seront également présentés dans un panneau séparé dans le flux de groupe. Cela fournira plus de moyens de mettre en évidence des produits spécifiques présentant un intérêt pour les membres de communautés et d’intérêts spécifiques.

Et un bonus – chaque achat dans une boutique de groupe peut également aider à soutenir cette communauté.

« Par exemple, les membres d’OctoNation, un groupe de fans de poulpes, peuvent désormais acheter des autocollants, des tasses et des vêtements pour montrer leur amour des poulpes. »

Facebook n’a pas spécifié de réduction de revenus claire ou d’attribution de pourcentage au groupe/marchand, en tant que tel, il s’agit donc plus d’une option que d’un processus défini. Mais cela permettra aux administrateurs de groupe d’allouer des fonds à des causes connexes s’ils le souhaitent – ou ils peuvent annoncer des articles de marque de groupe ou des articles liés aux intérêts du groupe.

En plus de cela, Facebook ajoute également des recommandations de produits dans des groupes, afin de tirer parti de l’expertise de la communauté et d’aider les membres du groupe à trouver des articles plus pertinents.

Le processus n’est pas très différent de l’ajout d’une URL à vos commentaires Facebook habituels, mais le nouveau format facilitera la navigation dans les recommandations ajoutées en réponse à de telles requêtes, tandis que les produits recommandés seront également affichés dans l’onglet Boutique.

Ils seront également affichés dans une nouvelle alerte Top Product Mentions dans les fils d’actualité des utilisateurs principaux, qui seront affichés aux personnes qui sont membres de groupes associés.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples d’écrans, les listes mettront non seulement en évidence les produits les plus discutés dans les groupes, mais elles comprendront également les commentaires spécifiques faits à propos de chacun, avec un lien vers la discussion de groupe pertinente.

Et enfin, Facebook lance un test de Live Shopping pour les créateurs, qui verra des créateurs populaires s’associer à des marques afin de mettre en avant leurs produits préférés.

C’est donc du marketing d’influence basique, mais via Facebook Live, qui, vu le nombre de personnes suivant les créateurs les plus populaires sur la plateforme, verra sans aucun doute de nombreuses marques chercher de nouveaux partenariats avec ces influenceurs alors qu’elles cherchent à faire connaître leurs offres et leurs offres. .

Les événements d’achat en direct sont devenus un objectif clé pour les plateformes sociales, avec YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest et Facebook, tous diffusant diverses émissions d’achat en direct et des tests conçus pour encourager le comportement d’achat. L’immédiateté de la vidéo en direct, ainsi que la connexion avec des influenceurs et des stars populaires, est une combinaison solide pour maximiser l’engagement et les ventes, et avec cette expansion, Facebook cherchera à explorer davantage son potentiel sur ce front, et à conduire encore plus d’action sur listes de commerce électronique.

Les achats en direct ont été un grand succès en Chine, où le commerce en direct est en passe de devenir un marché de 423 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine. Facebook espère que les consommateurs occidentaux s’aligneront sur la même tendance, ce qui pourrait contribuer à donner une impulsion significative à ses ambitions commerciales plus larges.

Au milieu de la flambée des achats en ligne provoquée par la pandémie, l’intérêt et l’ouverture des consommateurs pour le commerce électronique ont connu un changement important, ce qui a ouvert une nouvelle opportunité aux plateformes sociales de capitaliser sur ces comportements et de stimuler l’activité in-app connexe. Instagram semble le plus susceptible de bénéficier de la poussée, étant donné l’accent mis sur l’engagement visuel, mais YouTube a également de nombreuses occasions de présenter des éléments connexes, tout comme TikTok, l’application sociale en plein essor du moment.

Facebook peut ne pas avoir le même objectif visuel ni la même valeur de tendance, en tant que tel. Mais ce qu’il a, c’est l’audience, et avec 1,8 milliard de personnes s’engageant dans des groupes Facebook chaque mois, qui présente un potentiel majeur pour atteindre les consommateurs s’engageant sur des sujets spécifiques et des intérêts spécifiques, ce qui pourrait être très précieux pour les entreprises qui cherchent à faire entrer leurs produits. devant ces utilisateurs.

Bien que le processus ne soit pas encore clairement défini sur ce front. Les marques peuvent-elles s’associer avec des administrateurs de groupe pour mettre leurs produits en vedette ? Et s’ils le font, y a-t-il un système en place pour allouer une réduction des ventes au groupe ?

Il reste encore quelques éléments à aplanir à cet égard, mais la capacité de présenter des listes de produits au sein de groupes Facebook pourrait ouvrir une série de nouvelles opportunités.