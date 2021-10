Facebook ajoute des effets de groupe pour Messenger, offrant de nouvelles options d’engagement

Facebook ajoute un nouvel élément à ses outils de réalité augmentée avec de nouveaux effets de groupe sur les appels vidéo Messenger, ce qui offrira une autre opportunité d’engagement dans vos discussions.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les effets de groupe verront toute superposition AR appliquée à tous les utilisateurs du chat, ce qui pourrait faciliter tout nouveau potentiel d’interaction.

Comme expliqué par Facebook :

« Les effets de groupe sont de nouvelles expériences de RA qui peuvent augmenter tout le monde lors d’un appel vidéo en même temps, permettant un moyen plus amusant et immersif de se connecter avec les amis et la famille. Que vous souhaitiez améliorer votre jeu compétitif ou vous amuser avec votre ami qui se trouve à 3 000 miles, Group Effects rend les appels vidéo plus divertissants.

Facebook vante également le potentiel de jeu multijoueur de l’option, avec des utilisateurs capables de jouer à des jeux de devinettes et à d’autres expériences interactives avec des amis.

Cela pourrait être intéressant, et avec des appels vidéo à des niveaux record au cours des 18 derniers mois, avec des personnes cherchant plus de moyens de rester en contact, cela pourrait être un ajout précieux, offrant plus de potentiel d’engagement dans l’application.

Bien sûr, vous vous attendez à ce que la dépendance aux appels vidéo diminue à mesure que les gens sont en mesure de revenir à l’interaction en personne. Mais encore, la capacité supplémentaire d’interagir de nouvelles manières pourrait être un puissant leurre pour ramener les gens aux chats vidéo.

Et il peut aussi, éventuellement, y avoir d’autres applications marketing potentielles, avec des campagnes liées à la marque alignées sur les lancements de produits, qui pourraient être particulièrement applicables au divertissement.

Facebook ajoute également Group Effects à son API Spark AR, qui permettra aux créateurs et aux développeurs de créer leurs propres effets de groupe.

Au lancement, Facebook indique qu’il y a plus de 70 effets de groupe disponibles dans l’application, une bibliothèque de départ importante pour l’option.

« Pour découvrir Group Effects, rendez-vous sur votre application Messenger, démarrez un appel vidéo ou créez une salle, appuyez sur le smiley pour ouvrir la barre des effets et sélectionnez Group Effects. »

Ils pourraient valoir la peine d’être examinés et d’envisager le potentiel d’applications élargies du processus.