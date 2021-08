Facebook ajoute Google Calendar et la prise en charge de Photobucket à son outil de portabilité des données

Facebook a annoncé de nouvelles mises à jour de son outil Transfer Your Information (TYI), permettant aux utilisateurs de transférer plus facilement leurs données de sa plate-forme vers d’autres services. Le géant des réseaux sociaux affirme que les mises à jour visent à offrir aux gens le choix et le contrôle de leurs données.

Nous sommes ravis de ces nouveaux changements car ils offrent aux gens encore plus de choix et de contrôle, tout en favorisant l’innovation avec nos partenaires.

Les utilisateurs de Facebook peuvent désormais transférer leurs images vers Photobucket et Facebook Events vers Google Calendar. Les utilisateurs de Facebook peuvent déjà déplacer leurs photos et vidéos vers Google Photos, Dropbox, Backblaze et Koofr. Outre l’ajout de deux nouvelles destinations pour les transferts de données, Facebook affirme avoir “complètement reconstruit” l’outil pour le rendre plus simple et plus intuitif qu’auparavant.

Les modifications permettent aux utilisateurs de voir plus facilement les destinations et les types de données pris en charge par l’outil. Il est également désormais plus facile de réessayer certains transferts et de lancer simultanément plusieurs transferts de données vers un service. De plus, Facebook a ajouté des filtres pour aider ses utilisateurs à “sélectionner plus précisément les données qu’ils souhaitent transférer”.

En avril, Facebook a étendu son outil de portabilité des données en introduisant la possibilité de transférer des publications et des notes Facebook vers Google Docs, Blogger et WordPress.com.

Facebook continue de travailler avec les développeurs pour ajouter encore plus de types de données et de destinations prises en charge à son outil Transférer vos informations. Il appelle également à « une réglementation gouvernementale pour établir des règles plus claires sur qui est responsable de la protection de ces données lors de leur transfert vers différents services ».

Vous pouvez trouver l’outil de portabilité des données mis à jour dans vos paramètres Facebook en appuyant sur « Transférer vos informations » sous « Vos informations Facebook ». En plus de Facebook sur le Web, l’outil est accessible via l’application mobile Facebook sur les appareils iOS et les meilleurs téléphones Android.