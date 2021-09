Facebook ajoute la culture pop Fantasy Games à son application iPhone

Facebook a annoncé aujourd’hui le déploiement de Facebook Fantasy Games aux États-Unis et au Canada sur son application pour iOS et Android. Selon la société, ce sont « des jeux de prédiction gratuits et simples qui aident les fans à profiter ensemble du sport, des émissions de télévision et du contenu de la culture pop ».

Différent de la tentative de Facebook d’introduire une plate-forme de jeu sur l’App Store, cette fois, ce sont des jeux simples qui “apportent le plaisir social des sports fantastiques traditionnels à des formats plus simples qui sont faciles à jouer pour les personnes novices dans les jeux de prédiction”.

En juin, Apple a rejeté une tentative d’une plate-forme de jeu Facebook car elle offrait une plate-forme de jeu complète avec un réseau social dédié et la possibilité de diffuser en direct le gameplay.

Selon un rapport du New York Times, la plate-forme Facebook proposait également ses propres jeux dans l’application, ce qui serait la principale cause pour Apple de ne pas approuver l’application.

Cette fois, il semble que ces Fantasy Games soient inoffensifs pour les directives de l’App Store d’Apple. Voici les jeux disponibles pour les utilisateurs américains et canadiens :

Choisissez et jouez au sport : Les fans obtiendront des points pour avoir prédit correctement le vainqueur d’un grand match, les points marqués par un joueur de haut niveau ou des événements spécifiques qui se déroulent au cours d’un match. Les joueurs peuvent gagner des points bonus en construisant une série de prédictions correctes sur une série de jours ;

Survivant fanatique : Chaque semaine, les fans sélectionneront un ensemble de Castaways pour faire partie de leur équipe Fantasy Survivor et répondront à une série de questions sur l’épisode à venir;

Choix de home run de la MLB : Pour chaque jour des séries éliminatoires de la MLB, les fans peuvent choisir les équipes qui, selon eux, frapperont le plus de circuits au cours de l’action de cette journée. Les fans gagneront alors des points en fonction de prédictions correctes et du fait que leur équipe réussisse des circuits ou des grands chelems ;

Fantaisie : « La Bachelorette » : Chaque semaine, les fans sélectionneront un groupe parmi les hommes en lice pour que le cœur de Michelle Young fasse partie de leur équipe Fantasy: “The Bachelorette” et répondront à une série de questions sur l’épisode à venir;

Série de victoires en Liga : Pour chaque liste de matchs au cours de la saison de LaLiga Santander, les fans prédisent une seule équipe qui gagnera ce jour-là. Les fans essaieront de construire la plus longue séquence possible de prédictions correctes, mais ils ne peuvent pas choisir la même équipe deux fois au cours d’une séquence.

Les utilisateurs d’iOS et d’Android peuvent découvrir Fantasy Games à partir du menu des favoris et dans le fil d’actualité via les notifications.

