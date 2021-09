Facebook ajoute Login Connect via Messenger pour fournir plus d’options de connexion directe

Il l’a testé au cours des deux derniers mois, et aujourd’hui, Facebook a mis son nouveau Login Connect with Messenger à la disposition de toutes les entreprises.

Comme vous pouvez le voir dans cette séquence, avec cette nouvelle mise à jour, les entreprises pourront désormais également ajouter une option de connexion Messenger dans le cadre de leur processus de connexion Facebook, offrant un autre moyen de maintenir la connexion client et d’amplifier les promotions auprès des utilisateurs intéressés.

L’ajout s’aligne sur la publication plus large par Facebook d’une gamme de nouvelles fonctionnalités de messagerie et de connexion directe pour les marques, qui offriront aux entreprises davantage de moyens de donner à chaque utilisateur une concentration plus personnelle via ses applications.

Comme expliqué par Facebook :

« Avec cette nouvelle fonctionnalité, les entreprises sont en mesure de nouer de meilleures relations en fournissant un service client plus solide et un engagement plus personnalisé via la plate-forme Messenger. »

La connexion directe est devenue de plus en plus importante compte tenu de la récente mise à jour ATT d’Apple, qui invite désormais les utilisateurs iOS à autoriser ou à interdire le suivi des données dans toutes les applications. Comme de plus en plus de personnes choisissent de se retirer du suivi, cela réduit les informations disponibles pour le ciblage publicitaire – ce qui pourrait rendre les outils de connexion directe comme celui-ci encore plus précieux comme moyen de garantir que vous êtes en mesure d’obtenir vos promotions et efforts de sensibilisation devant le les bonnes personnes, au bon moment.

Et il a connu une forte réponse – lors des tests initiaux, Facebook a noté que :

« Nous avons vu plus de 70 % des utilisateurs opter pour la messagerie avec des entreprises qui activent Login Connect avec Messenger. Cela crée une source vitale de nouvelles conversations avec les clients pour les entreprises qui cherchent à doubler l’engagement des clients via la plate-forme Messenger. »

Bien entendu, les marques doivent être attentives à une telle connexion et à l’accès privilégié qu’elle fournit. Le spam des fils de messagerie des gens est beaucoup plus intrusif que les publicités sociales, donc cela peut facilement être abusé. Mais utilisé avec modération et en tenant compte des intérêts des utilisateurs, idéalement grâce à une segmentation appropriée, cela pourrait être un processus très précieux, à prendre en compte dans votre flux de connexion.

Par ailleurs, Facebook note également que 75 % des adultes souhaitent communiquer avec les entreprises via la messagerie.

Connexion personnalisée aux utilisateurs intéressés, via la plate-forme sur laquelle ils s’engagent déjà. Pour certains, cela pourrait être beaucoup plus précieux que la sensibilisation rémunérée régulière.

Les développeurs peuvent consulter la documentation complète sur le nouveau processus ici.