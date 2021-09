Facebook ajoute plus d’éléments à son outil de test de publication organique pour aider à optimiser les performances

in

Après avoir initialement lancé son option de test de publication organique pour la vidéo dans Creator Studio l’année dernière, Facebook déploie maintenant une mise à jour, avec une nouvelle mise en page et des options de publication étendues, aidant à fournir plus de conseils dans votre stratégie de publication Facebook.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, publiées par l’expert des médias sociaux Matt Navarra, la nouvelle plate-forme de test de publication de Facebook permet désormais de tester différents formats de publication, y compris les publications de texte, de lien et d’image, offrant ainsi plus d’opportunités pour vos expériences d’audience.

Pour chaque test, vous pouvez choisir une métrique clé à mesurer – soit des commentaires, des partages, des réactions, des personnes atteintes ou des clics sur les liens. Sur cette base, vous pouvez ensuite formuler un test pour optimiser votre réponse de mise au point, chaque variante de publication étant ensuite présentée à un échantillon de votre public afin de mesurer sa réaction.

Vous pouvez comparer tous les éléments de votre création de publication, y compris les titres et les vignettes, tandis que vous pouvez également comparer les liens d’image et les publications textuelles les uns par rapport aux autres, tandis que la vidéo ne peut être testée que sur une base comparable (vidéo pour vidéo). .

Vous pouvez exécuter vos tests jusqu’à 24 heures, ce qui vous permettrait ensuite de republier ou d’améliorer la version la plus efficace, tout en fournissant, encore une fois, des informations précieuses sur les préférences du public pour la planification future.

C’est similaire aux expériences publicitaires de Facebook dans Ad Manager, qui vous permettent de comparer les créations publicitaires, dans le but de maximiser les dépenses. Les post-tests organiques sont un peu différents, en ce sens que vous ne payez pas définitivement pour maximiser le meilleur interprète, mais le concept et le processus sont essentiellement les mêmes, avec un premier échantillonnage de la réponse du public conduisant à de meilleures décisions de publication.

Dans les itérations précédentes, Facebook a veillé à ce que les tests de publication organiques ne soient pas présentés plus d’une fois à l’échantillon d’audience. Ainsi, si votre abonné voit la publication de test, il ne verra pas également la version finale avec laquelle vous allez, La variation restera sur votre Page, les tests supprimés étant supprimés de la vue.

Facebook affine ses outils de post-test organique depuis un certain temps, avec des variations initiales de post-test organique repérées en 2018. Il n’est pas clair si Facebook déploie cette nouvelle version pour tous les utilisateurs pour le moment – nous avons demandé plus d’informations à Facebook et nous mettrons à jour ce message si/quand nous avons des nouvelles.

Mais si vous y avez accès, cela pourrait être une bonne option, offrant un aperçu plus direct de ce à quoi les utilisateurs de Facebook réagissent le mieux et de la façon dont vous pouvez augmenter votre audience ou générer plus de clics, en fonction de vos objectifs.

Si vous y avez accès, vous pourrez essayer les nouvelles options en allant dans « Créer des publications » > « Créer des tests de publication » dans Facebook Creator Studio.