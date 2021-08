Facebook ajoute un cryptage de bout en bout aux appels audio et vidéo dans Messenger

Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il déployait la prise en charge des appels vidéo et audio cryptés de bout en bout vers Facebook Messenger. La société prévoit également des modifications pour les messages directs Instagram et commencera bientôt à déployer ces fonctionnalités.

L’entreprise dit :

Depuis 2016, nous offrons la possibilité de sécuriser vos conversations textuelles en tête-à-tête avec un cryptage de bout en bout. Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une augmentation de l’utilisation des appels audio et vidéo avec plus de 150 millions d’appels vidéo par jour sur Messenger. Nous introduisons maintenant les appels dans ce mode de discussion afin que vous puissiez sécuriser vos appels audio et vidéo avec cette même technologie, si vous le souhaitez.

Le contenu de vos messages et appels dans une conversation cryptée de bout en bout est protégé à partir du moment où il quitte votre appareil jusqu’au moment où il atteint l’appareil du destinataire. Cela signifie que personne d’autre, y compris Facebook, ne peut voir ou écouter ce qui est envoyé ou dit. N’oubliez pas que vous pouvez nous signaler un message chiffré de bout en bout si quelque chose ne va pas.