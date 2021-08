Facebook ajoute un cryptage de bout en bout aux appels Messenger et aux DM Instagram

in

Facebook a commencé à déployer un cryptage de bout en bout pour les appels Messenger et les DM Instagram, apportant une plus grande sécurité et confidentialité aux utilisateurs.

Cryptage de Facebook Messenger

Les appels vocaux et vidéo seront cryptés par défaut. Les messages texte dans Messenger n’ont pas de cryptage de bout en bout par défaut, mais il existe une fonctionnalité facultative appelée Conversations secrètes qui possède cette fonctionnalité de sécurité. Le cryptage de bout en bout garantit que les tiers ou les premières parties ne peuvent pas espionner votre contenu.

Il existe désormais plus d’options pour les personnes utilisant les conversations secrètes pour les messages qui disparaissent automatiquement, allant de 5 secondes à 24 heures.

Facebook déploiera un cryptage de bout en bout pour les appels Messenger et les discussions de groupe. Le cryptage de bout en bout pour les DM et les appels Instagram sera facultatif, et Facebook commencera un test limité pour les adultes dans certains pays.