Après avoir annoncé ses projets d’initiatives audio, Facebook lance un nouveau hub pour son public américain avec des podcasts, de l’audio en direct et des clips courts sur sa page Facebook Watch.

Tel que rapporté par TechCrunch, Facebook rassemble tous les formats audio qu’il prend en charge avec un nouvel onglet Audio. La société dit également qu’elle rend également son rival Clubhouse, Live Audio Rooms, « plus largement disponible pour les utilisateurs mondiaux, et commence à déployer un nouveau produit appelé Soundbits, une sorte de TikTok pour l’audio offrant de courts clips audio ».

À partir de maintenant, ce nouvel onglet Audio est déployé pour tous les utilisateurs de Facebook aux États-Unis sur les appareils iOS et Android. Il est accessible dans la section Watch.

La société affirme que la nouvelle destination aidera les créateurs à trouver leurs émissions, tandis que les utilisateurs de Facebook pourront trouver le contenu audio des créateurs préférés, en découvrir de nouveaux et accéder au contenu qu’ils avaient enregistré pour plus tard. Au lancement, la section Audio présentera le contenu des créateurs que vous suivez déjà, et inclura un ensemble de recommandations personnalisées ainsi que des suggestions d’autres audios populaires sur Facebook.