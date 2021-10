Facebook ajoute une fonctionnalité de discussion de groupe inter-applications dans Messenger et Instagram Direct, de nouveaux outils de discussion

Facebook a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités pour Messenger et Instagram Direct, notamment des discussions de groupe inter-applications, afin que vous puissiez participer à des discussions de groupe entre les deux applications, de nouveaux indicateurs de saisie de groupe pour stimuler l’engagement et des sondages dans vos DM IG.

Le principal ajout est les discussions de groupe inter-applications Instagram-Messenger – comme expliqué par Facebook :

« L’année dernière, nous avons annoncé la messagerie inter-applications entre Messenger et Instagram. Avec cette mise à jour, vous pourrez démarrer des discussions de groupe entre vos contacts Instagram et Messenger »

Donc, fonctionnellement, ce n’est pas un changement majeur, étant donné que la possibilité de discuter entre les deux applications entre individus est disponible depuis septembre dernier. Mais cela ajoute un autre élément, alors qu’il s’agit également d’une autre étape dans le plan d’intégration de messagerie plus large de Facebook, qui, à terme, inclura également WhatsApp, permettant aux utilisateurs de chaque plate-forme individuelle d’envoyer des messages aux autres sur l’application de leur choix.

Cela nécessitera également un cryptage complet des DM Instagram et Messenger, conformément aux paramètres de sécurité par défaut de WhatsApp, ce qui semble être une plus grande colline à gravir pour l’entreprise.

Divers gouvernements ont fait part de leurs inquiétudes au sujet de la poussée de Facebook à ajouter plus d’options de cryptage dans ses outils de messagerie, mais avec les utilisateurs de WhatsApp déjà nerveux à propos de tout partage potentiel de données vers Facebook, il n’y aura pas d’autre option, Facebook devra soit fournir des informations complètes. cryptage, dans tous ses outils de messagerie, ou abandonner son processus d’intégration.

Il semble déterminé à aller de l’avant, avec The Social Network annonçant des éléments de cryptage supplémentaires pour Messenger le mois dernier, vous pouvez donc vous attendre à ce que cela devienne un sujet de débat beaucoup plus important à l’avenir, alors que Facebook cherche à franchir la prochaine étape et les plus grandes étapes de la projet plus vaste.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, Facebook ajoute également des sondages dans les DM Instagram, qui seront également accessibles dans les discussions de groupe inter-applications.

« La fonction Messenger préférée des fans, les sondages, est désormais disponible dans vos DM Instagram et vos discussions de groupe inter-applications, ce qui permet au groupe de décider plus facilement quelle nouvelle émission est la plus digne de frénésie ou dans quel restaurant vous allez tous le week-end prochain. “

Cela pourrait fournir une autre option d’engagement, tandis que la fonctionnalité inter-applications est, encore une fois, une autre étape importante dans la consolidation de son effort d’intégration et la fusion de sa suite complète d’outils de messagerie.

Facebook ajoute également de nouveaux indicateurs de frappe de groupe, qui s’affichent lorsque vos amis tapent en même temps.

Comme vous pouvez le voir, vous pourrez désormais voir quand plusieurs personnes tapent à la fois, ce qui pourrait ajouter au buzz de la discussion dans les salles actives.

Facebook ajoute également de nouveaux thèmes de discussion sur Messenger et IG, ainsi qu’une “suite d’art astrologique”, comprenant des arrière-plans et de nouveaux effets AR.

L’astrologie est devenue de plus en plus populaire au cours de la dernière année, Snapchat ajoutant également de nouvelles intégrations d’astrologie pour stimuler l’engagement.

Enfin, Facebook activera désormais Watch Together à partir du flux Instagram, offrant un autre moyen de susciter des discussions et des interactions dans le chat.

« Vous pouvez désormais regarder votre contenu préféré directement depuis votre flux Instagram avec vos amis. Démarrez simplement un chat vidéo sur Instagram, faites défiler jusqu’à la publication que vous souhaitez partager, puis cliquez sur le bouton Partager et regardez ensemble.

Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour IGTV, si cela contribue à stimuler l’activité de visionnage dans les deux applications.

Alors que la vidéo courte continue de devenir une option de contenu clé, la messagerie privée est, pour la plupart des gens, la principale plate-forme de connexion sociale de choix, car nous nous sommes progressivement éloignés de la diffusion sociale pour interagir davantage dans des groupes plus petits et plus intimes.

Vraiment, cela a toujours été le cas, les gens choisissant de partager davantage avec leurs amis les plus proches. Mais au milieu de la division croissante et de la toxicité sur les réseaux sociaux, ainsi que des impacts négatifs de la «culture d’annulation» et d’autres comportements de réponse à la suite de la publication publique, de plus en plus de personnes sont retournées à des groupes plus petits et partagent avec des personnes partageant les mêmes idées, acceptant des gens qu’ils connaissent et en qui ils ont confiance.

C’est là que Facebook exerce une influence considérable, étant donné qu’il contrôle deux des plus grandes applications de messagerie au monde. Il n’a pas encore trouvé comment les monétiser efficacement, mais des ajouts comme celui-ci s’appuient sur la tendance plus large de la messagerie, tout en cherchant également à faciliter davantage le comportement de messagerie d’entreprise grâce à des ajouts tels que des annonces tap to message sur Instagram et l’expansion des activités de WhatsApp. outils.

Dans le même temps, l’intégration progressive de ses applications de messagerie pourrait également, au moins théoriquement, rendre Facebook plus difficile à démanteler, si, à un moment donné, cela était considéré comme la meilleure voie à suivre pour l’industrie.

Cette proposition a été soulevée à plusieurs reprises, dans diverses enquêtes antitrust, les acquisitions de WhatsApp et d’Instagram par Facebook étant citées comme exemples de l’entreprise utilisant sa taille pour maintenir sa domination sur le marché.

Si cela était prouvé, au sens juridique, Facebook pourrait être contraint de céder les deux applications – mais si ces deux applications faisaient partie d’une plate-forme Facebook plus large, fonctionnant via un seul back-end, cela ne serait peut-être tout simplement pas possible. . Cela pourrait également être la raison pour laquelle Facebook a ajouté la marque Facebook aux deux applications ces dernières années, malgré les connotations négatives potentielles de celles-ci dans les deux cas.

Quelle que soit la logique, Facebook semble déterminé à aller de l’avant avec son plan d’intégration complet, et l’interconnexion élargie de Messenger et d’IG Direct est un autre petit pas dans cette direction.