Facebook annonce de nouveaux appareils de portail, poursuivant son évolution matérielle

Facebook a annoncé aujourd’hui deux nouveaux appareils d’appel vidéo Portal, qui s’ajoutent à son catalogue de matériel en expansion, tout en ajoutant une nouvelle option Portal for Business, qui vise à aider les PME à tirer parti des appels vidéo pour une collaboration et une efficacité améliorées.

Tout d’abord sur les nouveaux appareils – cherchant à capitaliser sur l’intérêt croissant pour le travail à distance, qui a déjà alimenté l’adoption accrue de ses outils de maison intelligente Portal, Facebook lance maintenant son Portal+ de nouvelle génération, qui comprend un 14 pouces, écran inclinable et Portal Go, un appareil d’appel vidéo portable de 10 pouces.

Le Portal Go est le plus grand changement. Essentiellement un écran vidéo de la taille d’un iPad (bien que plus volumineux), qui est connecté à vos contacts Facebook pour les appels vidéo, Portal Go offrira une capacité d’utilisation étendue pour l’outil, qui pourrait être populaire dans diverses applications.

Comme expliqué par Facebook :

« Portal Go apporte le meilleur des appels vidéo intelligents Portal à un nouveau facteur de forme portable. Il est conçu pour permettre aux conversations de se déplacer d’une pièce à l’autre, avec une poignée intégrée et une batterie longue durée. Portal Go comprend une caméra intelligente 12MP avec un champ de vision ultra-large pour des appels vidéo immersifs. Et il se double d’un haut-parleur portable avec un son qui remplit la pièce pour écouter votre musique préférée dans toute la maison.

À certains égards, le Portal Go pourrait être limité par la popularité de l’iPad, une grande partie du marché qui, selon vous, pourrait être intéressée par l’appareil ayant déjà une option similaire, mais cela pourrait servir un objectif distinct en facilitant une connexion plus directe. avec la famille et les amis, ce qui a été un objectif beaucoup plus important au cours de la dernière année et demie.

Il peut également être un bon appareil compagnon pour ceux qui travaillent à domicile, avec les fonctions de caméra à réglage automatique de Facebook aidant à faciliter des appels vidéo de meilleure qualité, et avec la capacité d’emporter l’appareil n’importe où, cela pourrait offrir de nouvelles opportunités pour vos réunions vidéo – ou au moins, vous permettent de changer votre arrière-plan sans ce flou fantomatique de superpositions artificielles.

Le Portal+ quant à lui est plus spécifiquement orienté vers un usage professionnel.

« Notre nouveau Portal+ de 14 pouces est doté d’une caméra intelligente de 12 MP avec un champ de vision ultra-large. Ses haut-parleurs stéréo offrent un son haute fidélité pour un son cristallin. Avec l’essor des modèles de travail à distance et hybrides, Portal+ constitue un écran dédié parfait pour les appels professionnels, libérant ainsi votre ordinateur pour prendre des notes, afficher une présentation ou effectuer plusieurs tâches à la fois. Grâce au grand écran, vous pouvez voir jusqu’à 25 personnes en mode galerie sur un appel Zoom en même temps. C’est également idéal pour se connecter avec la famille et les amis lorsque la journée de travail est terminée.

Le changement WFH, qui semble devenir un changement permanent pour beaucoup, pourrait déclencher une augmentation de la demande d’appareils d’appel vidéo améliorés, et le Portal+ s’aligne sur cela, tandis que Facebook ajoute également la prise en charge de Microsoft Teams à tous ses appareils Portal pour s’aligner davantage sur ce cas d’utilisation.

En plus de cela, Facebook lance également Portal for Business, un nouveau service destiné aux PME, conçu pour aider les petits opérateurs à tirer le meilleur parti des outils d’appel vidéo et de collaboration de Portal.

« Avec Portal for Business, les PME pourront créer et gérer des comptes professionnels Facebook pour leurs équipes. Il s’agit d’un nouveau type de compte sur Portal et sera disponible pour de nombreux produits de travail Facebook au cours de l’année à venir.

Annoncés pour la première fois la semaine dernière, les comptes professionnels de Facebook permettront aux utilisateurs professionnels de se connecter et d’utiliser Business Manager sans avoir besoin de compte personnel. Les entreprises pourront également gérer ces comptes au nom de leurs employés, offrant ainsi une plus grande séparation entre l’usage professionnel et personnel.

Ce qui pourrait également voir certains utilisateurs désactiver leurs comptes personnels, s’ils n’en ont plus besoin pour travailler – bien que compte tenu de son omniprésence, le pari de Facebook ne sera pas un mouvement à grande échelle.

Portal for Business comprendra également un élément de gestionnaire d’appareils, qui permettra aux administrateurs de l’entreprise de gérer les appareils qui ont été configurés par les employés ayant accès à Portal for Business.

Alors que les médias sociaux restent clairement son objectif principal, Facebook se tourne également de plus en plus vers le matériel, avec le développement de casques VR, de lunettes AR et d’appareils d’appel vidéo parmi la liste croissante de produits de consommation de l’entreprise.

Cela a contribué à élargir ses opportunités, Facebook faisant état d’une croissance significative dans sa catégorie de revenus « Autres » (c’est-à-dire tout ce qui n’est pas dans ses applications) au cours de la dernière année.

Un élément important à cet égard a été la pandémie, le passage à une connexion à distance et les personnes à la recherche d’autres formes de divertissement. Mais en réalité, la pandémie n’a fait qu’accélérer des tendances qui existaient déjà et qui étaient déjà en augmentation constante avant que nous ne soyons obligés de nous adapter.

Une connectivité accrue facilite davantage d’options de travail, ce qui réduira les coûts de déplacement et la pollution, tout en limitant les embouteillages et en stabilisant les prix de l’immobilier dans des emplacements de choix, etc. Cela pourrait également améliorer la qualité de vie, avec les avantages cumulatifs d’arrangements de travail plus flexibles indiquant un large gamme de décalages logiques. Les évolutions de la réalité virtuelle étaient également déjà à venir, et maintenant, Facebook est bien placé pour mener cette charge également, tandis que sa collaboration Ray Ban Stories est un autre élément qui s’appuie sur le flux de produits physiques de Facebook et étend sa capacité pour de futurs outils similaires. .

Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un domaine critique pour l’entreprise. Et bien que cela puisse sembler subsidiaire et un intérêt secondaire pour Zuck and Co., le potentiel est là pour que Facebook devienne une partie beaucoup plus importante de la vie quotidienne de nombreuses personnes grâce à ses flux matériels.

Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous ne verrez pas tout le monde porter des Ray Ban équipés d’une caméra ou des appareils Portal à côté du grille-pain dans chaque maison, tandis que certaines des préoccupations plus larges en matière de confidentialité liées à Facebook limiteront la prise. jusqu’à un certain degré. Mais il se construit, et au fur et à mesure que de plus en plus de gens achèteront ces appareils, d’autres suivront, aidant à prendre un élan progressif et constant pour la prochaine grande poussée de Facebook.