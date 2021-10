Facebook annonce de nouveaux événements de magasinage pour les vacances, notamment des achats en direct et des initiatives #BuyBlack

Facebook lance la période de magasinage des Fêtes avec une nouvelle série d’événements axés sur le commerce électronique qui visent à encourager l’utilisation des boutiques Facebook et Instagram, tout en cherchant également à fournir davantage de soutien aux PME, en mettant l’accent sur les entreprises appartenant à des Noirs.

Tout d’abord, Facebook lance une nouvelle série d’événements de shopping en direct quotidiens, à la fois sur Facebook et Instagram, qui présentera les dernières tendances et offres de cadeaux.

Selon Facebook :

“Certaines des plus grandes marques, dont Benefit Cosmetics, Cocokind, Macy’s, Paintbox Nails, Tanya Taylor, Ulta Beauty, Vuori et Walmart, hébergeront des vidéos en direct qui vous permettront de magasiner les dernières tendances des fêtes dans le confort de votre maison.”

Le projet est une extension de l’expérience initiale d’achat en direct de Facebook, lancée en mai, afin de tirer parti de l’intérêt croissant pour le commerce électronique.

Le facteur FOMO de la diffusion en direct, combiné à des offres à durée limitée, peut générer une réponse d’achat plus forte, et Facebook cherchera à renforcer cela en tant que considération d’achat plus importante grâce à cette nouvelle vitrine.

Instagram proposera également des produits tendance dans l’onglet Boutique « des gouttes aux collections organisées par les créateurs que vous aimez ».

En plus de cela, Facebook lance également un nouveau programme de remises pour les acheteurs qui achètent via ses applications.

« Cette saison, nous apportons des cadeaux exclusifs aux boutiques qui seront disponibles lorsque les gens passeront à la caisse sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez trouver des cadeaux sur Facebook et Instagram, comme 20 % de réduction sur votre premier achat et la livraison gratuite, lorsque vous effectuez un achat éligible directement sur nos applications. Et lorsque vous effectuez un achat éligible directement sur Facebook ou Instagram, vous pouvez également parrainer jusqu’à 10 amis pour profiter d’une offre exclusive.

On ne sait pas exactement quelles marques ou quels achats bénéficient de ces remises, ni si Facebook les implémente au hasard (et paie la différence), mais encore une fois, les alertes fonctionneront pour amplifier ses options d’achat et stimuler davantage le comportement d’achat via ses applications.

Facebook cherche également à fournir plus d’aide aux entreprises appartenant à des Noirs, en particulier, qui ont été considérablement touchées par la pandémie.

« Cette année, nous continuerons à soutenir les entreprises qui en ont le plus besoin, en commençant le retour du #BuyBlack Friday pour encourager les gens à soutenir les petites entreprises appartenant à des Noirs. »

Facebook a initialement lancé sa campagne #BuyBlack en octobre dernier, sur la base de recherches qui ont montré que les PME appartenant à des Noirs avaient été touchées de manière disproportionnée par COVID-19 et ses effets d’entraînement.

Selon une étude menée par l’Université de Californie l’année dernière, environ 40% des entreprises appartenant à des Noirs avaient été contraintes de fermer au début de la pandémie, contre 17% des entreprises appartenant à des Blancs, tandis qu’un rapport commandé par Facebook publié en Octobre a montré que les entreprises appartenant à des Noirs fermaient deux fois plus vite que les autres PME.

Et avec un quart des entreprises dirigées par des minorités qui devraient générer la moitié de leurs ventes annuelles pendant la période des fêtes (comparé à 14% des autres petites entreprises), cette disparité est une fois de plus évidente, c’est pourquoi Facebook cherche à accorder une attention particulière à ces entreprises. et de l’aide là où c’est possible.

«À partir du 5 novembre, vous pouvez vous connecter tous les vendredis de novembre à l’émission #BuyBlack Friday. L’émission présentera des segments d’achats en direct d’entreprises appartenant à des Noirs, notamment Shaquanda’s Hot Pepper Sauce, House of Takura et Obia Naturals, en plus d’invités spéciaux et d’autres surprises. Vous pouvez également consulter les collections #BuyBlack, disponibles chaque semaine dans l’onglet Boutique Facebook à partir du 1er novembre et dans l’onglet Boutique Instagram à partir du 5 novembre.

Et enfin, Facebook ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour Marketplace, y compris de nouveaux processus pour organiser des rencontres, et une nouvelle option de recherche enregistrée qui vous alertera quand de nouvelles annonces correspondant à vos critères.

Les nouvelles options de rencontre visent à offrir plus de sécurité dans le processus, le principal ajout étant la possibilité de créer un plan de rencontre avec les acheteurs et les vendeurs via Marketplace, puis de le partager avec vos contacts dans Messenger pour leur faire savoir où vous êtes dirigé.

« Pour créer un plan de rencontre :

Depuis votre fil Messenger avec l’acheteur ou le vendeur, appuyez sur Plus Options en haut. Appuyez sur Créer Se rencontrer Plan. Sélectionnez la méthode et ajoutez l’heure de votre rencontre. Vous pouvez également inclure l’emplacement ou ajouter des notes. Appuyez sur Envoyer le plan pour partager le plan dans votre chat avec l’acheteur ou le vendeur.

Vous pouvez ensuite partager ce même plan de rencontre avec n’importe laquelle de vos connexions, offrant une couche supplémentaire de sécurité et d’assurance.

Ce qui est important, car comme ProPublica l’a signalé le mois dernier, les listes de Facebook Marketplace sont de plus en plus au centre des préoccupations des criminels, menant même à la violence et au meurtre, dans certains des pires cas.

Selon ProPublica :

« Depuis le début de la pandémie, des criminels à travers l’Amérique ont exploité Marketplace pour commettre des vols à main armée et, dans 13 cas identifiés par ProPublica, des homicides. Dans une affaire très médiatisée, une femme aurait été assassinée par un homme qui vendait un réfrigérateur bon marché sur Marketplace. Le profil du tueur présumé est resté en ligne avec des listes actives jusqu’à ce que ProPublica contacte Facebook.

Les nouvelles mesures visent à fournir un certain niveau de sécurité supplémentaire sur ce front – mais il est toujours difficile de les voir trop efficaces, étant donné que les réunions sur le marché sont toujours nécessaires, ce qui exposera toujours les utilisateurs à un crime potentiel.

Là encore, peut-être en communiquant avec les vendeurs et les acheteurs que vous avez documenté un plan de rencontre, et potentiellement partagé avec d’autres, cela aura un effet dissuasif. Il semble cependant que Facebook devra accorder plus d’attention à ce processus, sur la base des conclusions de ProPublica.

L’autre nouvelle fonctionnalité de rencontre de Marketplace est une option permettant aux vendeurs d’afficher comment ils préfèrent échanger un article localement, « comme une rencontre publique ou via un dépôt ou un ramassage à domicile pour minimiser les transactions en personne ».

La mesure est plus spécifiquement alignée sur les mesures d’atténuation du COVID.

Il est intéressant de voir les éléments de commerce électronique de Facebook évoluer, et bien qu’ils ne soient pas encore apparemment devenus un élément clé de l’expérience dans l’application, la saison des fêtes s’annonce comme une grande opportunité pour Facebook de présenter ses derniers outils et d’exploiter grande demande alors que les gens cherchent à célébrer à nouveau avec leur famille et leurs amis.

Cela pourrait en faire un point d’inflexion clé pour les ambitions d’achat de Facebook, ce qui pourrait accélérer le développement et contribuer à améliorer ses processus sur plusieurs fronts clés.