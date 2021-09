Facebook annonce de nouveaux outils de connexion d’entreprise, y compris l’extension Click-to-Message

Il y a un peu à prendre ici.

Aujourd’hui, Facebook a annoncé une série de nouveaux outils pour aider les entreprises à établir une connexion plus directe avec les clients potentiels, avec un accent particulier sur la messagerie personnalisée, tout en cherchant également à améliorer la découverte des affaires et à fournir de nouvelles options de gestion pour mieux faciliter l’activité commerciale et la portée. .

Les mises à jour font partie de la poussée commerciale plus large de Facebook, qui comprend les boutiques Facebook, Facebook cherchant à s’assurer que «le meilleur dollar que les gens dépensent chaque jour» soit sur Facebook.

Ce qui est une déclaration quelque peu étrange, mais néanmoins, il y a de nouveaux éléments précieux et potentiellement importants dans cette nouvelle version.

Voici ce qui arrive à vos outils commerciaux Facebook.

Tout d’abord, Facebook lance de nouvelles options d’annonces click-to-message, qui augmenteront votre capacité à interagir avec les clients dans différentes applications de messagerie.

Comme expliqué par Facebook :

« Les entreprises peuvent déjà acheter des publicités qui encouragent les gens à leur envoyer des messages, que ce soit dans Messenger, Instagram Direct ou WhatsApp. Désormais, les entreprises peuvent choisir toutes les plateformes de messagerie sur lesquelles elles sont disponibles pour discuter, et nous utiliserons par défaut l’application de chat dans votre annonce en fonction de l’endroit où une conversation est la plus susceptible d’avoir lieu. »

Comme vous pouvez le voir sur cette image, maintenant, lorsque vous créez une annonce par message, les systèmes de Facebook détectent la plate-forme de messagerie utilisée le plus souvent par l’utilisateur individuel, puis l’invitent à envoyer un message à votre marque sur ce service.

Ce qui pourrait être bénéfique – selon Facebook, 75 % des adultes souhaitent communiquer avec les entreprises via la messagerie. Ce qui semble élevé, mais même si c’est partiellement correct, fournir un moyen à chaque individu de vous contacter sur la plate-forme de messagerie qu’il préfère pourrait voir une réponse accrue.

Et une fois que vous avez cette connexion plus intime, cela peut être un outil précieux pour l’engagement et l’interaction, en construisant une relation plus personnelle et directe avec chaque utilisateur. Toutes les marques ne bénéficieront pas des publicités click-to-message, mais pouvoir intégrer toutes les plateformes de messagerie de Facebook de cette manière pourrait être une bonne considération pour vos expériences.

Il convient également de noter que Facebook a également rendu Login Connect with Messenger généralement disponible aujourd’hui.

Poursuivant le thème de la messagerie, Facebook permettra également désormais aux entreprises d’ajouter un bouton de discussion WhatsApp à leur profil Instagram.

Comme vous pouvez le voir sur cette image, les entreprises pourront désormais ajouter un bouton « WhatsApp » à leur profil pour encourager les visiteurs du profil à entrer en contact via un message WhatsApp.

Cela pourrait aider les entreprises qui se concentrent principalement sur WhatsApp à maximiser l’exposition et la connexion – et avec Facebook qui met également l’accent sur les outils commerciaux WhatsApp et le lancement de nouvelles fonctionnalités pour aider les marques à se connecter, Instagram pourrait devenir un accompagnement visuel clé pour la plate-forme de messagerie.

Facebook note également que, bientôt, les entreprises pourront créer des publicités qui cliqueront sur WhatsApp directement à partir de l’application Instagram.

L’accent mis sur les activités de WhatsApp pourrait être un élément majeur de la croissance continue de Facebook, l’application de messagerie étant déjà un connecteur clé sur des marchés en développement comme l’Inde. Si Facebook peut rendre plus d’entreprises indiennes plus dépendantes de WhatsApp, au milieu de la poussée croissante du commerce électronique, des éléments supplémentaires comme ceux-ci joueront un rôle important dans l’amplification de ces efforts.

Sur son application principale, Facebook teste également une nouvelle option qui permettrait aux entreprises de sélectionner 4 à 5 questions à poser aux consommateurs avant de commencer un chat par messagerie.

L’idée est que cela aidera à rationaliser la réponse de l’entreprise en fournissant plus de contexte avant le chat, tout en réduisant les informations requises pour fournir un devis pour votre requête.

C’est similaire aux options de réponse automatisées que Facebook fournit dans Messenger depuis un certain temps, mais en l’incorporant directement à Facebook, cela ajoute un autre moyen de relancer la conversation et de faire bouger cette interaction initiale, générant des prospects plus chaleureux.

Facebook note également qu’il cherche à tester similaire sur Instagram dans les mois à venir.

Sur un autre front, Facebook ajoute également de nouvelles capacités de messagerie et de messagerie à sa plate-forme de gestion Business Suite, ce qui permettra aux entreprises de gérer plus facilement leur flux marketing et de sensibilisation à partir de l’application.

Le principal ajout sur ce front est la capacité d’envoyer des e-mails de remarketing à partir de Business Suite.

Facebook a testé une capacité similaire dans son application Pages l’année dernière, donnant aux entreprises la possibilité d’envoyer des e-mails marketing personnalisés via leur page Facebook. L’expansion des outils de messagerie dans Business Suite sert le même objectif et déplace les outils marketing de Facebook dans une catégorie plus large, avec des capacités CRM plus complètes via les applications de Facebook.

Ce qui pourrait être bien, mais aussi, cela pourrait amener davantage d’entreprises à se fier davantage à Facebook. Ce qui n’a pas toujours aussi bien fini pour les marques par le passé.

En plus de cela, Facebook ajoute également une nouvelle option de gestionnaire de fichiers à Business Suite, ce qui facilitera la gestion de votre contenu Facebook via l’application, tout en ajoutant également un post-test, grâce auquel les marques pourront comparer plusieurs versions d’un publier pour voir avec lequel les gens sont plus susceptibles de s’engager.

Le processus permettra aux entreprises de télécharger jusqu’à quatre versions de leurs publications, que Facebook testera ensuite avec des échantillons d’audience pour recueillir des données de réponse. Vous pouvez ensuite mettre les dépenses publicitaires derrière le gagnant, ce qui pourrait générer de meilleurs résultats.

Sur un autre front, Facebook teste également une nouvelle option appelée « Comptes de travail », qui permettra aux chefs d’entreprise d’utiliser les outils publicitaires de Facebook via un profil distinct de leur connexion personnelle.

« Les propriétaires d’entreprise nous disent régulièrement qu’ils recherchent un accès à des produits commerciaux avec des informations d’identification distinctes de leur compte Facebook personnel. Pour simplifier cela, nous testons les comptes professionnels, qui permettront aux utilisateurs professionnels de se connecter et d’utiliser Business Manager sans avoir besoin de compte personnel. Les entreprises pourront gérer ces comptes au nom de leurs employés et auront accès à des fonctionnalités de niveau entreprise telles que les intégrations d’authentification unique, ce qui leur donnera plus de contrôle sur la sécurité des comptes de leurs employés.

Cela pourrait être particulièrement utile pour les équipes de gestion des médias sociaux et les partenaires publicitaires, qui pourraient alors accéder aux comptes commerciaux de la marque sans avoir besoin d’informations d’identification ajoutées à leur profil personnel.

Essentiellement, cela lierait toutes les modifications apportées à votre compte au profil de l’entreprise lui-même, ce qui pourrait entraîner des problèmes de suivi, en particulier si plusieurs personnes modifient les informations de votre marque. Mais avoir la possibilité de ne pas utiliser votre connexion personnelle pourrait être utile, en particulier au milieu des préoccupations croissantes concernant la confidentialité et l’exposition des données.

Facebook dit qu’il testera les comptes de travail avec une petite sélection d’entreprises jusqu’à la fin de l’année, avec un déploiement plus large prévu pour 2022.

Et comme il s’efforce d’attirer plus d’entreprises, Facebook lance également un nouveau programme qui intégrera des outils tiers dans un ensemble plus large de démarrage d’entreprise.

« Par exemple, nous allons commencer à permettre à certaines petites entreprises d’accéder à un ensemble qui comprendra des outils et des avantages précieux, tels qu’un coupon publicitaire Facebook, ainsi qu’un accès gratuit au logiciel de comptabilité QuickBooks pendant trois mois ou un accès gratuit à l’outil créatif Canva Pro. pour trois mois.”

L’idée ici est de rassembler autant de partenaires commerciaux potentiels sur Facebook que possible, au milieu de l’intérêt croissant pour le marketing en ligne. En proposant une offre commerciale plus complète, cela pourrait renforcer l’attrait des services de Facebook et attirer plus de PME, en particulier, à bord – ce qui pourrait voir une adoption significative dans la reprise post-pandémique.

Et enfin, Facebook cherche également à étendre son programme Business Explore à davantage de personnes aux États-Unis, ainsi que dans d’autres régions comme l’Australie, le Canada, l’Irlande, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni.

Comme vous pouvez le voir ici, le processus Business Explore, que Facebook a commencé à tester en avril, met en évidence le contenu connexe des pages Facebook sous les publications lorsque les utilisateurs prennent le temps de vérifier (ou de survoler) certaines mises à jour dans leur flux. À partir de là, les utilisateurs peuvent exploiter et découvrir des marques et des sujets similaires, les guidant ainsi vers davantage d’entreprises dans l’application.

Facebook dit que l’option aidera à connecter les gens avec des entreprises nouvelles et pertinentes, tout en aidant les marques à atteindre de nouveaux clients « et à susciter une réflexion plus approfondie pouvant conduire à des achats ».

Quel est le véritable objectif de toutes ces options – Facebook cherche à permettre une connexion plus forte à la marque grâce à ses outils, avec un lien direct avec les outils de messagerie, qui facilitent la prise de contact et l’établissement d’une relation avec chaque utilisateur.

Ce qui, comme le note Facebook, s’appuie sur ce désir de connexion plus personnalisée, mais cela peut également aider Facebook à éviter au moins certains des impacts de la mise à jour du suivi des applications d’Apple, qui limite la quantité de données qu’il peut collecter sur l’interaction de chaque utilisateur avec chacun. marque.

Si Facebook peut fournir une connexion plus directe, que Facebook et la marque peuvent suivre, cela pourrait annuler certains de ces impacts, tout en se penchant sur la messagerie sera également important pour la prochaine étape de la réouverture post-pandémique, car de plus en plus de gens se tournent vers revenir dans le monde.

Et si Facebook peut inculquer certains de ces éléments comme comportements habituels, cela pourrait être une grande victoire. Et bien que ses efforts passés sur ce front (comme Messenger Bots) n’aient pas vraiment fonctionné, le moment est peut-être venu de favoriser une connexion plus immédiate, dont les gens ont besoin après avoir été isolés les uns des autres pendant si longtemps.

Quoi qu’il en soit, certaines considérations importantes pour vos efforts de marketing sont en cours, juste à temps pour les vacances.