Facebook annonce de nouveaux outils pour les groupes lors de son sommet des communautés 2021

Facebook organise aujourd’hui son Sommet des communautés 2021, où il rassemble des administrateurs de groupe de toute la plate-forme pour les aider à se connecter, partager des idées et en savoir plus sur les fonctionnalités à venir pour aider à améliorer l’engagement du groupe.

Et dans le cadre de l’événement, Facebook a annoncé une multitude de nouveaux outils de groupe – voici un aperçu de toutes les nouvelles options ajoutées pour rationaliser et améliorer davantage ses offres communautaires.

Tout d’abord, Facebook ajoute de nouvelles options de couleur personnalisée et d’arrière-plan pour les groupes, ainsi que des styles de police spécifiques mis à disposition par les administrateurs.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les administrateurs pourront désormais choisir de nouvelles options de couleur et de format pour la publication, ce qui ressemble…. Intéressant.

En plus de cela, les administrateurs pourront désormais également sélectionner les emoji par défaut avec lesquels les utilisateurs répondent dans leur groupe. Cela ne limitera pas l’utilisation des emoji en tant que tel, mais cela permettra aux administrateurs de se concentrer spécifiquement sur certaines images d’emoji, qui se rapportent à leur groupe. Ainsi, le groupe ‘Avocado Lover & Growers’ voudra peut-être définir l’emoji d’avocat par défaut, par exemple, ou d’autres auront leurs propres emojis de réponse qui verront une utilisation plus thématique.

Les administrateurs pourront désormais également utiliser des ensembles de fonctionnalités pour sélectionner des collections prédéfinies de formats de publication et de badges, tandis que Facebook ajoute également une option de message d’accueil automatisé, permettant aux gestionnaires de groupe de définir les règles et directives clés pour les nouveaux membres.

Les messages de bienvenue font également l’objet d’une refonte, offrant plus de possibilités de connexion avec les nouveaux membres du groupe, tandis que Facebook augmente également la limite de marquage pour les messages de bienvenue à 500, afin que les administrateurs puissent se connecter avec plus de nouveaux arrivants à la fois.

En termes d’engagement au sein de la communauté, Facebook a officiellement annoncé ses nouveaux Community Awards, qui permettent aux membres du groupe d’attribuer des marqueurs « Insightful », « Uplifting » ou « Fun » aux publications et commentaires qu’ils trouvent utiles dans le groupe.

Selon Facebook :

« Ces prix encouragent l’engagement, rendent le contenu plus visible pour les membres et aident à démontrer le contenu du groupe à son meilleur.

Ainsi, en plus d’être une simple invite d’engagement de base, les récompenses améliorent également la visibilité des publications/commentaires, ce qui pourrait être un moyen simple de mieux faire ressortir les conversations et les réponses les plus pertinentes, et d’améliorer l’interaction en mettant en évidence ces contributions.

Certains groupes ont vu l’invite des Community Awards s’afficher au cours des deux derniers mois, mais Facebook l’étend maintenant à tous, offrant une autre option d’engagement à considérer. Et peut-être qu’en mettant davantage l’accent sur le meilleur contenu, cela pourrait être un autre moyen de modéliser l’engagement du groupe et d’encourager les meilleurs contributeurs à continuer de publier.

Facebook teste également une nouvelle option de sous-groupes au sein des groupes qui permettra aux administrateurs de séparer les éléments de discussion de groupe en catégories plus spécifiques.

Cela permettra à chaque utilisateur de trouver plus facilement les discussions les plus pertinentes pour lui – donc si vous aimez collectionner les cartes, par exemple, le groupe pourrait être séparé en cartes de sport, Pokémon, MTG, etc.

À certains égards, il semble que si vous ajoutez un sous-groupe, vous devriez peut-être simplement créer un nouvel espace plus dédié pour chaque segment, mais il est également avantageux de faire partie d’une communauté plus large et d’avoir la capacité de interagir avec chaque élément.

Fait intéressant, les administrateurs pourront également faire de leurs sous-groupes un élément payant distinct.

Cela pourrait fournir une autre voie de monétisation avec les membres de votre groupe les plus dévoués, tout en créant également le facteur FOMO pour ceux qui se trouvent à l’extérieur de ce segment communautaire plus intime.

Un autre nouvel élément d’engagement sera les discussions communautaires, disponibles à la fois sur Facebook et Messenger, offrant une option de connexion immédiate et interactive dans les groupes, tandis que les événements récurrents facilitera également des rencontres et des discussions régulières, via audio, vidéo ou texte, dans vos groupes.

Une nouvelle option « Colonnes » pour les messages de forme plus longue fournira également une autre considération de connexion.

Facebook ajoute également une nouvelle option permettant aux administrateurs d’épingler les annonces de groupe et de choisir l’ordre dans lequel elles s’affichent dans une nouvelle section « En vedette » en haut de leur groupe, tandis que les « conversations communautaires » faciliteront mieux coordination entre les administrateurs et les modérateurs en particulier.

Intéressant aussi :

« Pour aider à rendre vos groupes plus accessibles à ceux de la communauté au sens large, nous testerons l’option pour les administrateurs d’étendre l’accès à la communauté à ceux qui n’ont pas de compte Facebook existant, leur permettant de participer à un seul groupe.

Donc non utilisateurs de Facebook sur Facebook. Parallèlement à l’ajout de comptes de travail distincts, réduisant le besoin d’utiliser un profil personnel, il est intéressant de voir Facebook assouplir un peu cette exigence, bien qu’il soit intéressant de voir si cela a des ramifications de ciblage publicitaire.

Des options supplémentaires de monétisation de groupe et de collecte de fonds sont également en cours, avec des collectes de fonds communautaires pour souligner les causes caritatives et des présentoirs de marchandises pour mettre en valeur les produits liés au groupe et créés.

Les options s’ajoutent à l’ensemble d’outils en expansion de Facebook pour les options de monétisation pour les créateurs, et compte tenu du temps que les administrateurs de groupe passent à gérer leurs groupes, c’est un autre aspect important sur lequel se concentrer les plans de croissance en cours de The Social Network.

Enfin, Facebook crée également une nouvelle expérience combinée de groupe et de page qui permettra aux gestionnaires des deux d’intégrer mieux leurs efforts.

« Pour les administrateurs de groupes Facebook, la nouvelle expérience leur permettra d’utiliser une voix officielle lorsqu’ils interagissent avec leur communauté. Pour les administrateurs de pages Facebook, la nouvelle expérience les aidera à créer une communauté dans un espace unique pour que les membres puissent participer et s’engager. Les administrateurs de Pages pourront également profiter des outils de modération dont les groupes disposent aujourd’hui. Cette nouvelle expérience est en phase de test précoce au cours de l’année prochaine, avant qu’elle ne devienne plus largement disponible. »

Les groupes restent un élément essentiel du succès de Facebook – en fait, c’est probablement l’aspect clé qui fait revenir de nombreux utilisateurs, en particulier compte tenu des informations récentes qui montrent que l’engagement de Facebook a diminué à bien des égards au cours des dernières années.

Les groupes Facebook, avec 1,8 milliard d’utilisateurs actifs par mois, sont un élément social central pour de nombreuses personnes dans le monde, et à mesure que les publications d’actualités locales se ferment, en raison des impacts sur la publicité, les groupes deviennent également un outil encore plus crucial pour rester en contact avec les événements. dans votre région et maintenir le lien avec vos voisins et amis.

C’est l’un des aspects les plus puissants et les plus bénéfiques de la plate-forme Facebook – et bien que les groupes puissent également amplifier des mouvements plus nuisibles et mettre en contact dangereusement des collectifs de personnes partageant les mêmes idées, le bien plus large d’une telle connexion est également clair.

Facebook peut faire plus pour se protéger contre le premier, mais le second est au cœur de la mission continue de la société mère Meta.

En effet, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré ceci sur le métaverse dans le cadre de son discours au Sommet des communautés :

« Les groupes et les communautés sur Facebook vont être une partie importante de [the metaverse] vision. Rien ne vaut d’être ensemble. Mais lorsque nous ne pouvons pas être ensemble en personne, le métaverse nous aidera à nous rapprocher encore plus de ce sentiment de connexion en personne. Ainsi, nous nous concentrons sur la construction de ponts à partir de nos applications sur des écrans 2D vers des expériences virtuelles plus immersives. . Facebook et vos groupes vont être au centre de tout cela.

Il envisage peut-être l’avenir, mais Meta doit maintenir les liens des communautés existantes pour maximiser sa vision.

Les groupes restent au cœur de cela, et ces nouveaux outils offriront plus d’options sur ce front.