Facebook annonce de nouveaux outils pour les PME, notamment des appels vidéo et des prises de rendez-vous étendues

Alors que Noël approche à grands pas et que les gens souhaitent de plus en plus en faire une grande fête afin de compenser les perturbations des deux dernières années, les détaillants ont désormais une occasion en or d’augmenter leurs ventes et de se connecter avec de nouveaux clients potentiels désireux de dépenser.

La pandémie a eu un large éventail d’impacts, mais pour ceux qui ont pu continuer à travailler tout au long, leurs dépenses, dans de nombreux cas, ont été bien inférieures, et sans vacances et autres dépenses discrétionnaires, cela a laissé beaucoup de gens avec des dans leurs comptes. Et alors que les frontières rouvrent et que les restrictions sociales sont réduites, cela ouvre désormais la voie à une période de vacances coûteuse.

Avez-vous mis en place votre plan marketing pour les Fêtes ?

Pour aider à cela, Facebook a annoncé aujourd’hui de nouveaux outils pour les PME, notamment des appels vidéo et audio directement depuis la boîte de réception Facebook, et une nouvelle fonctionnalité de prise de rendez-vous pour mieux faciliter la connexion.

Tout d’abord, sur ses nouvelles options d’appel – bien que la fonctionnalité ne soit pas nouvelle, Facebook teste maintenant une nouvelle option qui permettra aux entreprises de passer des appels audio et vidéo via Business Inbox dans Messenger.

Comme vous pouvez le voir ici, les PME sélectionnées pourront désormais passer des appels audio et vidéo directement à partir des flux de discussion avec les clients, offrant des options supplémentaires pour une connexion immédiate.

Cela aidera à rationaliser la connexion commerciale – et bien que tout le monde ne soit pas disposé à ouvrir un chat vidéo avec une marque, cela pourrait aider à faciliter un contexte précieux dans les requêtes commerciales, ce qui pourrait bien être une valeur ajoutée clé.

En plus de cela, Facebook étend également ses salles audio en direct à certaines PME.

Comme expliqué par Facebook :

« Avec Live Audio Rooms sur Facebook, les petites entreprises peuvent héberger des conversations en direct sur des sujets pertinents pour leurs clients, et les gens peuvent les découvrir sur Facebook. Les petites entreprises peuvent inviter des amis, des abonnés, des créateurs ou tout autre auditeur présent dans la salle à être conférencier. »

Cela pourrait fournir une image de marque précieuse et une opportunité de notoriété de la marque, tandis que l’approche globale de Facebook en matière d’audio social pourrait également aider à maximiser l’exposition aux publics pertinents, en mettant en évidence vos flux audio dans les flux des abonnés de votre page en particulier.

D’autres outils sociaux audio qui se sont ouverts à tous les utilisateurs sont désormais confrontés à des problèmes de modération et à des défis pour mettre en évidence les salles les plus pertinentes pour les personnes potentiellement intéressées en temps réel, simplement parce qu’il y a tellement de diffusions simultanées. En adoptant une approche plus lente de son déploiement et en limitant ses salles audio aux célébrités, aux groupes et désormais aux entreprises sélectionnées, cela pourrait aider Facebook à maximiser l’attention des utilisateurs susceptibles d’être intéressés, sans l’encombrement de trop de diffusions.

Facebook met également ses outils de prise de rendez-vous à la disposition de toutes les petites entreprises.

Comme vous pouvez le voir ici, les outils de prise de rendez-vous de Facebook, qu’elle développe depuis plusieurs mois, permettent aux entreprises de mettre en place une prise de rendez-vous simple et rapide, directement sur la Page Facebook de votre entreprise. Le processus se synchronise avec Google Agenda, ainsi qu’une gamme d’outils de réservation populaires, aidant à intégrer vos données en temps réel.

Cela pourrait aider à verrouiller davantage d’opportunités commerciales, via la plate-forme sur laquelle les utilisateurs découvrent votre entreprise, tout en éliminant également le besoin d’appeler et de contacter, rationalisant le processus.

Facebook cherche également à proposer davantage de soutien aux petites entreprises dans l’application, avec de nouvelles invites lorsque vous vous engagez avec une annonce SMB.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, lorsque les utilisateurs « aiment » ou « adorent » une annonce d’une petite entreprise, un nouveau message s’affichera, expliquant comment interagir avec les annonces des PME peut aider cette entreprise à accroître sa présence.

Ce qui fait partie de la poussée plus large de Facebook pour souligner pourquoi les publicités personnalisées sont bénéfiques pour les marques, car elles cherchent à empêcher tout le monde de désactiver le suivi Facebook via les nouvelles invites ATT d’Apple.

« 72 % des petites entreprises américaines qui utilisent des publicités personnalisées disent que c’est important pour leur succès. une idée en un gagne-pain.

De nombreux utilisateurs, bien sûr, ont déjà arrêté le suivi des données de Facebook, mais les gens peuvent mettre à jour leurs préférences s’ils le souhaitent et réactiver le suivi des données. Que ces invites aident dans cette poussée est une autre question.

Facebook ajoute également un nouvel outil commercial à WhatsApp, avec des collections de catalogues, qui permettront aux PME d’organiser leurs produits par catégorie, ce qui permettra aux clients potentiels de trouver plus facilement ce qu’ils recherchent.

Et enfin, Facebook déploie également de nouvelles options de création d’annonces dans Business Suite, y compris la capacité de créer des annonces uniquement sur Instagram sur le bureau, et de nouvelles informations pour aider à mesurer les performances des annonces.

Facebook cherche également à simplifier le processus de création d’annonces dans Ads Manager, en mettant en évidence l’alignement entre les objectifs de campagne et les objectifs marketing, tout en consolidant également ses listes d’objectifs de campagne, en simplifiant le processus.

Il y a quelques mises à jour pratiques ici – rien de révolutionnaire, en tant que tel, mais chacun a son propre objectif et son propre rôle, qui pourraient jouer un rôle important dans votre processus de publicité Facebook.

Et avec l’augmentation des transactions de commerce électronique, avoir plus de capacité à se connecter et à présenter votre entreprise à votre public ne peut qu’aider à renforcer la connexion avec le public et à maximiser vos résultats de vente.

Vous pouvez en savoir plus sur les mises à jour SMB de Facebook ici.