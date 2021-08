Facebook annonce de nouveaux projets pour améliorer son approche de la désinformation policière

Le projet de journalisme de Facebook a annoncé un nouveau défi d’accélération pour les partenaires de vérification des faits, qui verra quatorze des fournisseurs de vérification des faits de la plateforme se réunir pour participer à un programme de formation de 10 semaines, conçu pour aider à améliorer la collaboration et développer une meilleure vérification des faits. approches.

Comme expliqué par Facebook :

« Le défi d’accélérateur réunira des organisations de vérification des faits pour innover, apprendre des experts et les uns des autres, et collaborer sur de nouvelles stratégies pour améliorer leurs activités à la fois sur et hors Facebook. »

La désinformation et l’arrêt de la diffusion de contenus trompeurs sont devenus un objectif clé pour les plateformes sociales ces derniers temps, en particulier à la lumière du déploiement du vaccin COVID et de la résistance accrue à la poussée en raison des questions sur le développement du vaccin.

En effet, selon les rapports, des millions d’Américains retardent l’obtention du vaccin, ou refusent de le faire carrément, en raison de l’inquiétude suscitée par son développement apparemment précipité et du potentiel d’effets secondaires qui en résulte. Cette hésitation a été identifiée comme un élément clé de la résurgence du virus dans de nombreuses régions, la variante Delta, plus infectieuse, déclenchant désormais de nouveaux blocages et efforts d’atténuation.

Les autorités sanitaires indépendantes du monde entier ont universellement approuvé l’utilisation des vaccins COVID, mais même ainsi, la désinformation sur le Web continue de retarder une adoption optimale, ce qui pourrait faire durer la pandémie beaucoup plus longtemps que prévu.

Cela rend cette nouvelle initiative d’éducation et de coordination en matière de vérification des faits de plus en plus importante, tandis que Facebook explore également des mesures supplémentaires pour contrôler d’autres types de faux rapports et empêcher les gens d’utiliser ses plateformes pour amplifier des mouvements trompeurs et dangereux.

Hier, le New York Times a rapporté que Facebook était également en train de mettre en place une nouvelle commission pour le conseiller sur les questions liées aux élections mondiales.

Selon NYT :

« La commission proposée pourrait décider de questions telles que la viabilité des publicités politiques et ce qu’il faut faire contre la désinformation liée aux élections. Facebook devrait annoncer la commission cet automne en vue des élections de mi-mandat de 2022, bien que l’effort soit préliminaire et pourrait encore s’effondrer. »

Cela correspond à la volonté plus large de Facebook de se référer à des experts pour obtenir des conseils sur les décisions de modération de contenu, ce qui garantirait qu’il ne soit pas blâmé pour la censure des discussions, tout en lui permettant d’exploiter davantage d’informations pour guider son processus.

Le nouveau défi d’accélérateur de vérification des faits est un autre élément qui, idéalement, aidera Facebook à établir des paramètres plus clairs concernant les suppressions de contenu et à verrouiller des règles plus claires sur ce qui est et n’est pas autorisé.

Le programme d’accélérateur de vérification des faits de Facebook débutera début octobre 2021.